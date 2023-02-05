Піротехніки ДСНС за добу знешкодили 115 вибухонебезпечних предметів, обстежили 34 гектари території

Піротехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій протягом минулої доби виявили, вилучили та знешкодили 115 вибухонебезпечних предметів, повідомляє пресслужба ДСНС.

"Протягом доби піротехнічні підрозділи ДСНС залучалися 81 раз, виявлено, вилучено та знешкоджено 115 вибухонебезпечних предметів. Обстежено територію площею 34 гектари", - йдеться в повідомленні.

Там уточнюють, що загалом з початку широкомасштабного військового вторгнення російських окупантів на території України знешкоджено 319 620 вибухонебезпечних предметів та 2 891 кг вибухової речовини, зокрема 2 176 авіаційних бомб. Обстежено територію площею близько 79 тис.216 гектарів (792,1 кв. км).

"Загалом потенційно небезпечних територій залишається 174 тис.кв. км, що становить 30% від загальної площі держави", - йдеться в повідомленні.