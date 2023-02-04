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15:42 04.02.2023

Уряд України ухвалив рішення про впровадження системи Delta в Силах оборони - Міноборони

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Уряд України ухвалив рішення про впровадження системи Delta в Силах оборони - Міноборони

За поданням міністра оборони Олексія Резнікова уряд України ухвалив рішення про впровадження системи Delta в Силах оборони, повідомила пресслужба Міноборони.

Відповідну постанову ухвалено 4 лютого на засіданні Кабінету Міністрів.

"Delta - це платформа з ситуаційної обізнаності, яку створив Центр інновацій та розвитку оборонних технологій Міністерства оборони України", - наголошується в повідомленні.

Центр інновацій Міноборони постійно вдосконалює платформу Delta і додає новий функціонал, що дає нашим військовим значну перевагу над ворогом, наголосили військові.

"Крім використання платформи військовими, уряд дозволив розмістити Delta в хмарі за межами України. Це дасть змогу захистити систему від ракетних і кібератак ворога", - поінформували в Міноборони.

Теги: #міноборони #delta #резніков

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