Події

20:23 03.02.2023

Резніков упевнений, що українські танкісти дуже швидко освоять танки Leopard

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Резніков упевнений, що українські танкісти дуже швидко освоять танки Leopard

Міністр оборони України Олексій Резніков упевнений, що українські танкісти дуже швидко освоять управління танками Leopard.

Це випливає з його відповіді на запитання польського журналіста про те, скільки може тривати підготовка українських танкових підрозділів за кордоном.

"Завдяки польським інструкторам, наші воїни вже опанували артилерійські системи калібру 155 мм "Краб". Замість 3-місячної підготовки ми впоралися за три тижні. Якщо ми опанували їх такими швидкими темпами, то "Леопарди" засвоїмо не зволікаючи", - сказав міністр оборони України на спільній пресконференції з віцепрем'єром – міністром національної оборони Республіки Польща Маріушем Блащаком у Києві в п'ятницю.

 

Теги: #танки #польща

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