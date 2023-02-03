На Харківщині буде створено вісім бригад "Гвардії наступу" - голова обладміністрації

Вісім штурмових бригад "Гвардія наступу" буде створено на Харківщині з добровольців Міністерства внутрішніх справ України, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Ми готові до будь-якого розвитку подій, але для відвоювання захоплених територій Силам оборони потрібне підсилення. Сьогодні на спільному брифінгу з очільником ГУ Нацполіції в Харківській області Володимиром Тимошком, заступником начальника Східного теруправління Нацгвардії Сергієм Ховайло та в.о. начальника 4-го прикордонного загону Олександром Михайлюком оголосили про старт на Харківщині національної кампанії "Гвардії наступу", - написав Синєгубов у телеграмі.

"Буде створено вісім нових бригад на базі Нацполіції, Нацгвардії та Держприкордонслужби. Бригади будуть формуватися виключно з добровольців, які пройдуть відповідний вишкіл та отримають сучасне озброєння. Добровольці вже зараз можуть записатися до нових бригад в п'яти ЦНАПах Харківської області", - додав він.

Як повідомлялося, виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив про формування відомством штурмових бригад "Гвардія наступу" для посилення Сил оборони та звільнення окупованих територій України. Він розповів, що основу цих підрозділів становитимуть поліцейські, прикордонники, нацгвардійці, які вступатимуть туди на добровільній основі.

Клименко розповів, що для всіх бійців цих бригад зберігаються пільги для військовослужбовців та поліцейських. Навчання бійців бригад триватиме декілька місяців: спочатку індивідуальне, потім у складі підрозділу, і коли підрозділ буде готовий, він перейде до виконання бойових завдань.