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10:03 03.02.2023

Окупанти могли заблокувати мобільний інтернет на Луганщині в межах підготовки до нового наступу – ISW

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Окупанти могли заблокувати мобільний інтернет на Луганщині в межах підготовки до нового наступу – ISW

 Російська окупаційна адміністрація заблокувала мобільний стільниковий інтернет в окупованій частині Луганської області, ймовірно, в межах посилення оперативної безпеки для приховування нової дислокації російських військ у регіоні, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 2 лютого.

"Громадяни України використовували мобільні телефони для збору інформації про російські війська в окупованих районах України та надсилання інформації про цілі українським військовим. Російські сили, можливо, здобувають уроки зі своїх попередніх помилок у гарантуванні безпеки та адаптуються для захисту зосередження російських сил у Луганській області напередодні великого наступу, про який дедалі частіше попереджають українські офіційні особи", - йдеться у зведенні.

Аналітики зазначили, що представник Головного управління військової розвідки (ГУР) України Андрій Черняк повідомив, що президент РФ Володимир Путін наказав російським військовим захопити повністю Донецьку та Луганську області до березня 2023 року і що окупанти передислокують додаткові незазначені ударні групи до незазначених районів сходу України, ймовірно, до Луганської області. При цьому ISW не виявила жодних доказів, що російські сили відновили достатню бойову міць, щоб захопити понад 11,3 тис. кв. км неокупованої Донецької області (понад 42% її загальної площі) до березня, як наказав Путін.

"Великий російський наступ до квітня 2023 року, найімовірніше, передчасно завершиться під час квітневого сезону весняних дощів (якщо не раніше), перш ніж буде досягнуто суттєвого оперативного впливу. Кульмінація російських сил може потім створити сприятливі умови для українських сил, щоб використати їх у контрнаступі наприкінці весни або влітку 2023 року після надходження західних танкових постачань", - зазначають аналітики.

ISW повідомляє, що російські чиновники продовжують спроби представити війну в Україні як екзистенційну загрозу для російської аудиторії, щоб створити інформаційні умови для затяжної війни та підтримати внутрішню підтримку продовження військових операцій, проте це не призводять до бажаного ефекту мотивації росіян до участі у війні. З 2 лютого призупинено прийом заяв на нові закордонні паспорти громадян РФ після того, як у 2022 році спостерігався різкий сплеск подання заяв на отримання таких паспортів.

У четвер російські та українські джерела припустили, що російські сили можуть готувати наступальні дії у районі Сватового Луганської області. Також 2 лютого російські війська посилили наземні атаки в районі Кремінної Луганської області та продовжували наземні атаки на північний схід та південний захід від Бахмуту Донецької області, інформує ISW.

Джерело: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-february-2-2023

Теги: #війна #isw

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