Однією з умов для вступу в ЄС для нас є відмова від інтернатів – Зеленська

Однією з умов для вступу в ЄС для нас є відмова від інтернатів, їх має замінити сімейне виховання, заявила дружина президента України Олена Зеленська.

"Однією з умов для вступу в ЄС для нас є відмова від дитбудинків. Їх має замінити родинне виховання. Як і багато країн Центральної та Східної Європи, Україна успадкувала систему великих інтернатних закладів для дітей і дорослих. Це пережиток радянської системи. Практично всі держави – наші сусіди пройшли цей шлях під час набуття членства у Європейському Союзі. Тож сьогодні ми маємо приклади кращих практик, розуміємо, які кроки були успішними", – цитує пресслужба президента слова Зеленської.

На думку Зеленської, це подвійний виклик для держави, оскільки перехід від інтернатної системи до сімейних форм виховання слід здійснювати під час війни.

"Ми маємо водночас рятувати дітей і від російських ракет, і від життя в дитбудинках. Цим дітям потрібні мир, безпека й родина. І не колись, а вже зараз", – наголосила вона.

У свою чергу, також присутня на зустрічі з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн міністр соціальної політики України Оксана Жолнович зазначила, що "дуже важливо системно підійти до формування політики захисту прав дітей".

"Тому експертна й технічна допомога європейських партнерів дасть нам змогу обрати найкращу модель, провести широке громадське обговорення, визначити найдієвіші кроки, щоб забезпечити цілісну підтримку сімей із дітьми та виховання кожної дитини в родині", – сказала Жолнович.

За словами Зеленської, згідно зі статистикою, 343 прийомні родини, які виховують 1386 дітей, через війну стали внутрішньо переміщеними особами, бо втратили житло або не почуваються в безпеці. Ще 706 родини із 3093 дітьми виїхали за кордон.

"Я не стомлююся повторювати, що на цій війні ми боремося за кожну людину й за її основні права. А для дитини це право жити в родині, мати батьків, які її люблять. Ми зацікавлені в реформі не тільки тому, що це формальний шлях до ЄС. Це потрібно нашим людям, нашим дітям, щоб вони були щасливішими", – резюмувала Зеленська.