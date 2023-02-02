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15:21 02.02.2023

Десятий санкційний пакет проти РФ буде прийнято в ЄС до 24 лютого – президент Єврокомісії

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Десятий санкційний пакет проти РФ буде прийнято в ЄС до 24 лютого – президент Єврокомісії

Десятий санкційний пакет проти Росії буде прийнято в Європейському Союзі до 24 лютого, повідомила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Ми сьогодні робимо так, щоб Путін заплатив за цю звірячу війну... І до роковин початку повномасштабного наступу (на Україну – ІФ-У) ми повинні мати 10-й пакет санкцій", - заявила Урсула фон дер Ляєн на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві в четвер.

Крім того, за її словами, наразі спільно з партнерами з G7 ("Великої сімки") готують нову граничну ціну на нафту з Росії.

Також, зазначила вона, Росія має заплатити за руйнування, завдані Україні.

"Вона повинна буде віддавати кошти на реконструкцію. Як це зробити, ми визначаємося", - сказала Урсула фон дер Ляєн.

Теги: #санкції #урсула_ляєн

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