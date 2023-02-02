Прокуратура повідомила двом блогерам про підозру у створенні та розповсюдженні порнографії

Прокуратура Київської області повідомила про підозру у виготовленні та розповсюдженні порнографії двом блогерам, їх також перевіряють на причетність до шахрайства під час збору внесків для ЗСУ.

"За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру двом блогерам за фактами виготовлення, зберігання та розповсюдження зображень порнографічного характеру, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 301 КК України)", - йдеться у повідомленні прокуратури Київської області в четвер.

1 лютого Національна поліція здійснила обшуки в організаторів вечірок, на яких, як передбачається, могли накачувати наркотиками та принижувати жінок. Як інформувала Нацполіція, приводом для відпрацювання підозрюваних стали фото і відео, що з'явилися в інтернеті, з вечірок, де молоді люди вживають алкоголь, ображають і принижують дівчат. Поліцейські встановили фігурантів та місця їх перебування. У межах розпочатого кримінального провадження відбуваються необхідні слідчі та розшукові заходи у столиці та іншому регіоні держави.

За даними слідства, підозрювані домовилися створювати контент сексуально-насильницького характеру за участю жінок із метою подальшого його поширення.

"Вони орендували квартиру у столиці, куди запрошували дівчат, розпивали з ними спиртні напої, доводячи їх до безсвідомого стану. Надалі, користуючись безпорадним станом жінок, вони здійснювали вульгарні дії, а також імітацію статевих актів, при цьому знімали все це на власні мобільні телефони", - зазначається у повідомленні.

За інформацією прокуратури, знятий матеріал зловмисники викладали в телеграм-канал та соціальні мережі, залишаючи принизливі повідомлення та коментарі.

Наразі до суду скеровано клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

За результатами обшуків за місцем їх проживання виявлено та вилучено мобільні телефони, ноутбуки, банківські картки та інші докази, що свідчать про їх протиправну діяльність.

"Також вказані особи перевіряються щодо причетності до шахрайських дій під час збору добровільних внесків на потреби ЗСУ", - уточнюється у повідомленні.