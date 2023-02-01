Стефанчук про обшуки: Немає якихось особливих людей

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що найсуворіші заходи юридичної відповідальності варто застосувати до представників влади та бізнесу, причетних до корупції в армії та в питаннях, пов'язаних із державним бюджетом України.

"Напевно, вперше за 31 рік держава демонструє не просто нульову, а скоріше толерантність зі знаком "мінус один" до корупції. Немає якихось особливих людей. І на сьогодні створена антикорупційна модель має показати свою ефективність. І мені здається, що це справедливий підхід, бо такою є на сьогодні вимога суспільства: ніхто не має права красти в армії, ніхто не має права красти у бюджету, тому що на цьому базується наша подальша перемога. Хто цього не розуміє, до нього будуть застосовані найсуворіші заходи юридичної відповідальності", - сказав спікер українського парламенту в ефірі національного телемарафону "Єдині новини #UAразом" у середу, коментуючи низку проведених правоохоронцями обшуків.

Він наголосив, що це - початок, і далі буде "логічне та законне завершення", а ті, хто "не зрозумів, що після війни опинився в іншій країні, в іншій реальності", мають понести за це відповідальність.