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18:20 01.02.2023

Австрія передасть Україні 5 млн євро для відновлення трансформаторних підстанцій – президент

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Австрія передасть Україні 5 млн євро для відновлення трансформаторних підстанцій – президент

Міністерство захисту клімату, довкілля, енергетики, інновацій та технологій Австрії передасть Україні 5 млн євро для відновлення трансформаторних підстанцій, повідомив президент Австрії Александр Ван дер Беллен.

"Наше міністерство передасть 5 млн євро для відновлення трансформаторних підстанцій в Україні", - заявив Ван дер Беллен на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у середу в Києві.

Він також заявив, що Австрія наразі розглядає можливості підтримки української економіки та участі у відновленні країни.

За словами австрійського президента, найближчими тижнями в Україну буде направлена нова партія гуманітарної допомоги.

Водночас, відповідаючи на запитання щодо перспектив постачання Австрією в Україну озброєння, Ван дер Беллен зазначив, що підтримає всілякі ідеї для дипломатичного завершення війни, проте "зовсім інше стосується надання зброї".

Зокрема, за його словами, у Конституції Австрії зафіксовано її нейтральний статус. Однак, як наголосив Ван дер Беллен, він не бачить наразі готовності парламенту її змінювати.

Крім того, наголосив він, в Австрії десятиліттями економили на бюджеті власних Збройних сил.

"Через це ми не бачимо можливості, що ми можемо постачати. Але намагаємося робити все на рівні ЄС, щоб не заважати іншим постачати зброю в Україну. Для цього є відповідне законодавство. Ми також дозволяємо повітряний та наземний транзит зброї. Не влаштовуємо перешкод. Водночас ми намагаємося концентруватися в гуманітарній сфері допомоги Україні", - сказав президент Австрії.

"Ми підтримуватимемо український народ усіма можливими засобами гуманітарної допомоги. І хочу вас запевнити в цьому", - резюмував він.

Теги: #україна #австрія #підстанція

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