Суди на Херсонщині відстрочили своє відкриття на місяць

Вища рада правосуддя (ВРП) відклала на місяць - до 1 березня - відновлення територіальної підсудності судових справ Херсонського апеляційного, Білозерського, Великоолександрівського та Нововоронцовського районних судів Херсонської області у зв'язку з безперервними обстрілами, повідомляється на сайті ВРП.

Як уточнюється у повідомленні ВРП, 25 січня 2023 року до Ради надійшло звернення голови Херсонського апеляційного суду з проханням розглянути питання про відстрочку до 1 березня 2023 року початку роботи чотирьох судів з урахуванням безпекової ситуації та стану приміщень.

За даними ВРП, відновити роботу у приміщеннях Білозерського, Великоолександрівського, Нововоронцовського районних судів Херсонської області неможливо.

Суди розташовані в межах досяжності далекобійної артилерії військ Російської Федерації, при цьому не мають бомбосховищ, укриттів. Приміщення зазнали значних руйнувань і пошкоджень – і зовнішніх, і внутрішніх, а саме - пошкоджені системи опалення, вікна, відсутній інтернет-зв'язок. Техніка та меблі за час тимчасової окупації Херсонської області та ведення бойових дій окупанти викрали або сильно пошкодили.

"Тому ВРП, враховуючи наявність загроз у зазначених судах з 1 лютого 2023 року, вирішила встановити початок повноцінної роботи цих судів з 1 березня 2023 року", - йдеться у повідомленні.

"Одеський апеляційний суд, Київський, Малиновський, Приморський, Суворовський районні суди міста Одеси, Біляївський, Комінтернівський районні суди Одеської області, Теплодарський міський суд Одеської області продовжать розгляд переданих справ", - наголошують у ВРП.