Події

10:37 01.02.2023

Експрезиденту "Мотор Січі" повідомлено про нову підозру - Офіс генпрокурора

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Експрезиденту "Мотор Січі" повідомлено про нову підозру - Офіс генпрокурора

Під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу генерального прокурора колишньому президентові ПАТ "Мотор Січ" повідомлено про нову підозру – сприяння діяльності терористичної організації "ДНР", ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

"За даними слідства, у грудні 2017 року підозрюваний організував господарську діяльність відокремленого підрозділу – Сніжнянський машинобудівний завод ПАТ "Мотор Січ" на тимчасово окупованій території в м. Сніжне Донецької області. Своїми діями він сприяв діяльності терористичної організації "ДНР". Сплачував на її користь так звані податки та митні платежі. Вони використовувалися у тому числі для насильницької зміни меж території та кордону України і вчинення терористичних актів", - повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Для обходу встановлених обмежень на господарські відносини з підприємством на тимчасово окупованій території Донбасу використовувалися підконтрольні комерційні структури, зареєстровані в іноземній юрисдикції.

"Мотор Січ" через закордонні компанії постачало сировину у вигляді заготовок на Сніжнянський машинобудівний завод та отримувало з нього виготовлені запчастини для авіаційних двигунів.

Як повідомлялося, раніше співробітники СБУ затримали президента корпорації "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва та начальника Департаменту зовнішньоекономічної діяльності АТ "Мотор Січ". Підозрюваним оголосили про підозру за ст.111-1 (колабораційна діяльність) та ст.111-2 (пособництво державі агресору) Кримінального кодексу України.

У СБУ зазначили, що затримання відбулося в рамках кримінального провадження з незаконного постачання з боку "Мотор-Січ" товарів військового призначення для російської штурмової авіації.

"Зловмисники налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора. Отриману продукцію окупанти використали для виробництва та ремонту російських ударних вертольотів типу Мі-8АМТШ-ВН "Сапсон", КО-52 "Алігатор", Мі-28Н", - ідеться у повідомленні.

Встановлено, що відповідні зразки армійської авіації загарбники масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну.

В'ячеслав Богуслаєв, президент ПАТ "Мотор Січ" - одного з найбільших у Європі підприємств із виробництва авіадвигунів. До продажу контрольного пакету акцій китайській компанії Skyrizon, замороженого судом, був найбільшим акціонером підприємства.

Теги: #богуслаєв #підозра

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