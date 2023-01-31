Події

22:05 31.01.2023

Норвегія представить план довгострокової допомоги Україні на п'ять років

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Норвегія представить план довгострокової допомоги Україні на п'ять років

Уряд Норвегії у вівторок, 7 лютого, надасть парламенту детальний план довгострокової підтримки України, повідомляє видання Vårt Land з посиланням на власні джерела.

Очікується, що в рамках програми, розрахованої на п'ять років, Україні виділять значні кошти у розмірі мільярдів норвезьких крон. При цьому у 2023 році загальну суму допомоги буде поділено порівну на військову та цивільну підтримку.

Також Норвегія планує виділити грант на подолання наслідків повномасштабної російської агресії у країнах півдня, насамперед на подолання високих цін на електрику та продовольство.

Конкретна сума коштів, які планується виділити в рамках програми, поки що не називається, проте наголошується, що підтримка України буде винятковою у плані розміру та тривалості. Очікується, що затвердження програми допоможе Норвегії досягти встановленої урядом мети видатків у 1% ВВП на допомогу у 2023 році.

 

 

 

Теги: #допомога #план #норвегія

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