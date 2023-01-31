Стефанчук закликав Францію надати Україні винищувачі й танки

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав керівництво Французької Республіки надати Україні літаки-винищувачі Dassault Mirage 2000 та Dassault Rafale, а також танки AMX-56 Leclerc.

"Завдяки вам до українського лексикону увійшли нові слова. Тепер ми добре знаємо, що таке Crotale, Caesar, LRU, AMX-10RC. І ми готові збагачувати свій словниковий запас новими словами. Ми хочемо бачити серед Leopard, Abrams и Challenger французькі Leclerc, які зміцнять нас на суші. І Mirage з Rafale, які з іншими союзницькими літаками захистять українське небо! Дайте нам літаки! Дайте нам крила нашої перемоги! Крила, якими ми закриємо Україну та захистимо всю Європу!" - заявив речник українського парламенту у своєму виступі з трибуни Національних зборів Франції у вівторок.

Як повідомляє пресслужба ВР, Стефанчук зазначив, що рішення політичного керівництва Франції про посилення України передовими системами ППО, надання танків і бронетранспортерів дали поштовх для інших держав зробити аналогічні кроки.

Як повідомлялося, голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук до 2 лютого перебуватиме з офіційним візитом у Французькій Республіці.

Програма візиту передбачає участь спікера у пленарних засіданнях нижньої та верхньої палат парламенту Франції. Крім того, заплановано низку двосторонніх зустрічей, зокрема з президентом Французької Республіки, прем'єр-міністром Французької Республіки, главами обох палат парламенту Франції – національних зборів та сенату, з керівництвом та членами парламентських комітетів з оборони, закордонних та європейських справ, парламентською групою дружби "Франція-Україна".

Голова ВР також звернеться до французьких колег на засіданнях кожної з палат парламенту Франції.