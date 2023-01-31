Події

15:16 31.01.2023

У Чорному морі перебувають три ворожі кораблі-носії "Калібрів" - ВМС ЗСУ

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У Чорному морі перебувають три ворожі кораблі-носії "Калібрів" - ВМС ЗСУ

У Чорному морі станом на 31 січня на бойовому чергуванні перебувають 12 кораблів російських окупантів, серед яких три носії крилатих ракет "Калібр" загальним залпом близько 20 ракет, повідомляється на сторінці Військово-Морських сил Збройних сил України у фейсбуці.

В Азовському морі окупанти продовжують контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні один корабель.

У Середземному морі перебувають 10 ворожих кораблів, із них п'ять носіїв крилатих ракет "Калібр" загальним залпом 72 ракети.

За добу в інтересах РФ прохід окупованою Керч-Єнікальською протокою здійснили у бік Азовського моря 34 судна, з них 18 суден йшли з протоки Босфор, у бік Чорного моря - 31 судно, з них сім продовжили рух до Босфору.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря", - йдеться в повідомленні.

 

Теги: #чорне_море #вмс_зсу

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