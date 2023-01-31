Франція розглядає можливість підготовки українських пілотів

Париж розглядає запит України щодо підготовки пілотів винищувачів, повідомляє Politico з посиланням на помічника міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню.

За його даними, міністри оборонних відомств Франції та України мають обговорити це під час телефонної розмови цього тижня.

Голова комітету з оборони Франції у Національній асамблеї Томас Гассілу в розмові з виданням висловив думку, що навчати українських пілотів на французьких винищувачах має сенс, якщо Париж ухвалить рішення про надання Києву літаків.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не можна виключати можливості постачання винищувачів Україні, але тільки в тому випадку, якщо це не призведе до ескалації і не зашкодить обороноздатності французької армії.

"По суті, ніщо не заборонено", - сказав Макрон під час поїздки до Нідерландів, відповідаючи на відповідне питання.

"Ми розглядатимемо кожен випадок окремо", - додав він.

У січні Макрон оголосив, що французькі ВПС перейдуть на флот, який повністю складається з літаків Rafale, нагадує Politico.

За словами кількох співрозмовників видання, це означає, що збройні сили Франції матимуть старіші реактивні літаки, такі як Mirages 2000, які потенційно можуть надати Україні.