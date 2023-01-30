Франція і Австралія планують спільно виробляти артилерійські снаряди для України

Франція й Австралія мають намір спільно налагодити масштабне виробництво артилерійських снарядів для України, повідомляють у понеділок французькі ЗМІ з посиланням на спільну заяву міністрів оборони двох країн.

"Я радий повідомити, що Австралія та Франція працюють разом для постачання 155-міліметрових снарядів в Україну", - сказав австралійський міністр Річард Марлз.

Зазначається, що боєприпаси вироблятиме французька компанія Nexter разом із австралійськими виробниками.

Очікується, що перші снаряди буде поставлено вже в першому кварталі цього року.

За словами Марлза, мета спільного проєкту Франції та Австралії – забезпечити безперервне постачання боєприпасів в Україну протягом тривалого часу.