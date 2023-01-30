Події

20:19 30.01.2023

Франція і Австралія планують спільно виробляти артилерійські снаряди для України

1 хв читати
Франція і Австралія планують спільно виробляти артилерійські снаряди для України

Франція й Австралія мають намір спільно налагодити масштабне виробництво артилерійських снарядів для України, повідомляють у понеділок французькі ЗМІ з посиланням на спільну заяву міністрів оборони двох країн.

"Я радий повідомити, що Австралія та Франція працюють разом для постачання 155-міліметрових снарядів в Україну", - сказав австралійський міністр Річард Марлз.

Зазначається, що боєприпаси вироблятиме французька компанія Nexter разом із австралійськими виробниками.

Очікується, що перші снаряди буде поставлено вже в першому кварталі цього року.

За словами Марлза, мета спільного проєкту Франції та Австралії – забезпечити безперервне постачання боєприпасів в Україну протягом тривалого часу.

Теги: #франція #австралія #снаряди

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:38 30.01.2023
Стефанчук відвідає Францію з офіційним візитом

Стефанчук відвідає Францію з офіційним візитом

16:30 28.01.2023
Франція та Італія розмістили велике замовлення на ракети для ЗРК, які скоро поставлять в Україну

Франція та Італія розмістили велике замовлення на ракети для ЗРК, які скоро поставлять в Україну

19:11 26.01.2023
Глава МЗС Франції про постачання Україні танків Leclerc: Жодне рішення не є неможливим

Глава МЗС Франції про постачання Україні танків Leclerc: Жодне рішення не є неможливим

18:52 26.01.2023
Франція у квітні передасть Україні другу ДНК-лабораторію

Франція у квітні передасть Україні другу ДНК-лабораторію

18:48 26.01.2023
Франція надасть 3 млн євро на розгортання присутності МАГАТЕ на українських АЕС – глава МЗС

Франція надасть 3 млн євро на розгортання присутності МАГАТЕ на українських АЕС – глава МЗС

08:14 25.01.2023
Зеленський відзначив лідерські ініціативи президента Франції Макрона

Зеленський відзначив лідерські ініціативи президента Франції Макрона

20:43 24.01.2023
Спортсменам із Росії не місце на Олімпійських іграх у Парижі – Зеленський у розмові з Макроном

Спортсменам із Росії не місце на Олімпійських іграх у Парижі – Зеленський у розмові з Макроном

21:11 22.01.2023
Макрон допускає постачання важких бойових танків Leclerc Україні

Макрон допускає постачання важких бойових танків Leclerc Україні

22:03 20.01.2023
Франція передала 181 генератор Харкову у рамках гуманітарної місії

Франція передала 181 генератор Харкову у рамках гуманітарної місії

22:05 19.01.2023
У МВС Франції оцінюють кількість учасників акції протесту проти пенсійної реформи в 1,12 млн, профспілки - у 2 млн

У МВС Франції оцінюють кількість учасників акції протесту проти пенсійної реформи в 1,12 млн, профспілки - у 2 млн

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський подякував підприємцям Одеси та Миколаєва, які зберегли робочі місця

Данія готова приєднатися до міжнародної коаліції з надання Україні танків

Данія долучилася до зернової ініціативи Grain from Ukraine – прем'єр-міністр

Запит партнерам про посилення української армії готувався на підставі інформації про наступ Росії

Уряд має намір удосконалити законодавство про позбавлення держнагород

ОСТАННЄ

Зеленський подякував підприємцям Одеси та Миколаєва, які зберегли робочі місця

Українці через "Дію" замовили на обмін понад 140 тис. енергозбережних ламп – Федоров

Для України вкрай важливим є подальше зміцнення антикорупційних інституцій

Перша в Україні газотурбінна станція потужністю 1 МВт запрацює в Ірпені

"ДТЕК" минулого тижня відновив електропостачання 60 тис. абонентів у Донецькій та Дніпропетровській областях

В Україні не відзначають використання Росією іранських чи північнокорейських ракет

На Херсонщині працює вже 28 бригад "швидкої допомоги"

Мобілізація в Україні не зупинялася ні на день

Кувейт запросили для участі у програмі "Grain from Ukraine" та проєктах з відновлення України

Міненерго передало "Чернігівобленерго" сім тонн енергообладнання з чотирьох країн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА