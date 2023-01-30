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14:09 30.01.2023

Росіяни почали легалізувати в'язниці та катівні на тимчасово окупованих територіях - мер Мелітополя

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Росіяни почали легалізувати в'язниці та катівні на тимчасово окупованих територіях - мер Мелітополя

Російські окупанти почали проводити легалізацію в'язниць та катівень на тимчасово окупованих територіях, зокрема, у Запорізькій області, заявив мер міста Мелітополь Іван Федоров.

"Ми бачимо тенденцію: рашисти почали узаконювати в'язниці та катівні на тимчасово окупованих територіях. Зараз я говорю про виданий гауляйтерами указ про легалізацію 28 в'язниць на тимчасово окупованих територіях, три з яких - у тимчасово окупованій Запорізькій області. Якщо раніше ми говорили про те, що тільки у тимчасово окупованому Мелітополі існує щонайменше п'ять катівень, то частину з них рашисти вже легалізували", - сказав він на брифінгу у Медіацентрі "Україна - Укрінформ" у понеділок.

Федоров не зміг уточнити кількість громадян України, які перебувають у таких установах, але зазначив, що російські загарбники нелегально перемістили "щонайменше 3,5 тис. ув'язнених із в'язниць, які були до окупації, у тимчасово окупований Крим".

Теги: #мелітополь #федоров #окупація

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