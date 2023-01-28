Зеленський привітав Павла з перемогою на президентських виборах у Чехії

Президент України Володимир Зеленський привітав нового президента Чехії Петра Павла з "переконливою" перемогою.

"Щиро вітаю генерала Павла із переконливою перемогою на виборах Президента Чеської Республіки. Ціную вашу підтримку України та нашої боротьби проти російської агресії. Буду радий тісній особистій співпраці на благо народів України та Чехії та в інтересах об'єднаної Європи.", - написав Зеленський у твіттері.

Раніше повідомлялося, що колишній голова Військового комітету НАТО Петр Павел у суботу здобув перемогу у другому турі президентських виборів у Чехії. Після підрахунку всіх бюлетенів він отримав понад 58,3% голосів. Інавгурацію призначено на 9 березня.