Події

19:22 28.01.2023

Зеленський привітав Павла з перемогою на президентських виборах у Чехії

1 хв читати
Зеленський привітав Павла з перемогою на президентських виборах у Чехії

Президент України Володимир Зеленський привітав нового президента Чехії Петра Павла з "переконливою" перемогою.

"Щиро вітаю генерала Павла із переконливою перемогою на виборах Президента Чеської Республіки. Ціную вашу підтримку України та нашої боротьби проти російської агресії. Буду радий тісній особистій співпраці на благо народів України та Чехії та в інтересах об'єднаної Європи.", - написав Зеленський у твіттері.

Раніше повідомлялося, що колишній голова Військового комітету НАТО Петр Павел у суботу здобув перемогу у другому турі президентських виборів у Чехії. Після підрахунку всіх бюлетенів він отримав понад 58,3% голосів. Інавгурацію призначено на 9 березня.

 

 

 

Теги: #президент #перемога #чехія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:05 28.01.2023
Петр Павел переміг на виборах президента Чехії

Петр Павел переміг на виборах президента Чехії

19:31 26.01.2023
Зеленський провів Ставку Головнокомандувача, обговорили постачання озброєння та його оперативного розподілу

Зеленський провів Ставку Головнокомандувача, обговорили постачання озброєння та його оперативного розподілу

08:23 25.01.2023
Зеленський присвоїв Вільнюсу почесну відзнаку "Місто-рятівник"

Зеленський присвоїв Вільнюсу почесну відзнаку "Місто-рятівник"

07:26 23.01.2023
Байден співчуває близьким жертвам стрілянини в Каліфорнії, нападника поки не затримано

Байден співчуває близьким жертвам стрілянини в Каліфорнії, нападника поки не затримано

22:46 22.01.2023
Ердоган повідомив, що вибори у Туреччині відбудуться 14 травня

Ердоган повідомив, що вибори у Туреччині відбудуться 14 травня

14:19 21.01.2023
У Чехії спростували інформацію про передання Україні танків "Леопард"

У Чехії спростували інформацію про передання Україні танків "Леопард"

20:20 20.01.2023
Сьогоднішній "Рамштайн" зміцнить нашу стійкість

Сьогоднішній "Рамштайн" зміцнить нашу стійкість

19:16 20.01.2023
Зеленський прийняв вірчі грамоти у нових послів Кіпру, Австрії, Фінляндії та Лівії в Україні

Зеленський прийняв вірчі грамоти у нових послів Кіпру, Австрії, Фінляндії та Лівії в Україні

15:51 20.01.2023
Словаччина та Чехія запропонували передати Україні танки Leopard 2, які призначалися для заміни переданих раніше радянських танків

Словаччина та Чехія запропонували передати Україні танки Leopard 2, які призначалися для заміни переданих раніше радянських танків

20:09 19.01.2023
Україна та партнери роблять усе можливе для перемоги у 2023 році

Україна та партнери роблять усе можливе для перемоги у 2023 році

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти продовжують примушувати працівників ЗАЕС підписувати нові трудові договори, тим, хто підписав, знижують зарплату

Україна тільки на етапі перемовин щодо літаків

Боротьба з корупцією має критичну важливість для збільшення іноземної допомоги Україні - посли G7

Однією з жертв теракту в Єрусалимі стала українка - посольство

Переговори про передання Україні авіації та далекобійних ракет ведуться з партнерами в прискореному режимі - Подоляк

ОСТАННЄ

Окупанти обстріляли дві громади на Дніпропетровщині

У Полтавській області пасажирський автобус зіткнувся з вантажівкою, троє людей загинули

Окупанти продовжують примушувати працівників ЗАЕС підписувати нові трудові договори, тим, хто підписав, знижують зарплату

Туреччина призупинила тристоронні переговори щодо вступу в НАТО зі Швецією та Фінляндією

Держприкордонслужба виявила російський склад БК у Луганській області, його знищено силами ЗС України

Абітурієнти з ТОТ у 2023 році зможуть вступати без складання мультипредметного тесту

Україна тільки на етапі перемовин щодо літаків

У "Могилянці" не буде покарань за використання російської мови - Квіт

Зеленський висловив співчуття рідним загиблих унаслідок теракту в Єрусалимі

Боротьба з корупцією має критичну важливість для збільшення іноземної допомоги Україні - посли G7

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА