Події

19:09 28.01.2023

Держприкордонслужба виявила російський склад БК у Луганській області, його знищено силами ЗС України

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Держприкордонслужба виявила російський склад БК у Луганській області, його знищено силами ЗС України

Аеророзвідка Державної прикордонної служби України виявила російський склад у Луганській області, повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"Дочекавшись поки окупанти підвезуть туди ресурси, охоронці кордону передали координати артилеристам ЗСУ. Точним ударом тилову базу знищено. Від детонації боєприпасів в повітря злетіла й автівка, яка транспортувала вантаж", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Втрати противника встановлюються

 

 

 

Теги: #склад #росія #знищення

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