Держприкордонслужба виявила російський склад БК у Луганській області, його знищено силами ЗС України
Аеророзвідка Державної прикордонної служби України виявила російський склад у Луганській області, повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.
"Дочекавшись поки окупанти підвезуть туди ресурси, охоронці кордону передали координати артилеристам ЗСУ. Точним ударом тилову базу знищено. Від детонації боєприпасів в повітря злетіла й автівка, яка транспортувала вантаж", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.
Втрати противника встановлюються