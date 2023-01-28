Держприкордонслужба виявила російський склад БК у Луганській області, його знищено силами ЗС України

Аеророзвідка Державної прикордонної служби України виявила російський склад у Луганській області, повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"Дочекавшись поки окупанти підвезуть туди ресурси, охоронці кордону передали координати артилеристам ЗСУ. Точним ударом тилову базу знищено. Від детонації боєприпасів в повітря злетіла й автівка, яка транспортувала вантаж", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Втрати противника встановлюються