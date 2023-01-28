Події

11:19 28.01.2023

Окупанти завдали удару по Костянтинівці, 3 мирних жителів загинули - голова обладміністрації

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Окупанти завдали удару по Костянтинівці, 3 мирних жителів загинули - голова обладміністрації

Троє цивільних осіб загинули, щонайменше двоє поранені від ракетного удару, завданого російськими окупантами по м. Костянтинівка Донецької області в суботу вранці, повідомив голова Донецької обласної Військової адміністрації Павло Кириленко.

"Росіяни стріляли по житловому кварталу, пошкодили 4 багатоповерхівки, готель, гаражі та цивільні автомобілі. На місці трагедії працюють рятувальники і правоохоронці", - написав Кириленко в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, внаслідок обстрілів російськими окупантами Донецької області за минулу добу загинули 4 місцевих жителів, ще 7 дістали поранення. Пошкоджено понад 40 будинків.

 

Теги: #жертви #обстріли #донецька_область

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