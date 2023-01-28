Події

09:03 28.01.2023

Окупанти можуть спробувати провести масштабний наступ на Луганщині або поблизу Вугледара в найближчі півроку

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Окупанти можуть спробувати провести масштабний наступ на Луганщині або поблизу Вугледара в найближчі півроку

Керівництво РФ готує новий наступ, щоб перехопити ініціативу, який може розпочатися вже у лютому чи березні 2023 року, повідомляється у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 27 січня з посиланням на Bloomberg.

"Цей звіт узгоджується з поточною оцінкою та прогнозом ISW, що Кремль, ймовірно, готується до проведення рішучих стратегічних дій - швидше за все, в Луганській області - у наступні шість місяців з метою повернути собі ініціативу та покласти край поточній низці оперативних успіхів України. ISW раніше оцінював, що вирішальною стратегічною дією на Луганщині може бути або великий наступ, або оборонна операція Росії з розгрому українського контрнаступу", - йдеться у зведенні.

В ISW також зазначають, що запланований російський наступ, про який йдеться у звіті Bloomberg, швидше за все, націлений на Луганську область, хоча він також може статися в районі Вугледара на заході Донецької області або в сусідній Харківській області.

Також наголошується, що цей новий наступ навряд чи буде націлений на північну Україну з Білорусі. "Нещодавні обмежені наземні атаки Росії в Запорізькій області можуть бути спрямовані на те, щоб розсіяти українські сили та створити умови для наступу в Луганській області. Росія перекидає частини 2-ї мотострілецької дивізії з Білорусі до Луганської області… Як і раніше, немає жодних ознак того, що російські війська формують ударні групи в Білорусі; російські елементи в Білорусі переважно використовують білоруську інфраструктуру та тренувальні потужності для тренувальних ротацій", - пишуть аналітики.

 

 

 

Теги: #рф #війна #ситуація

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