В Україні з'явиться Коледж Європи

Президент України Володимир Зеленський заявив про початок створення в державі Коледжу Європи, який би готував фахівців для роботи в європейських структурах та з європейськими структурами.

Як розповів у своєму вечірньому відеозверненні президент, сьогодні він провів розмову зі студентами, викладачами та випускниками Коледжу Європи у Натоліні (Польща) та Брюгге (Бельгія).

"Це особливий освітній інститут, який готує фахівців для роботи в європейських структурах та з європейськими структурами. Саме таких фахівців, яких ми потребуємо, зокрема, для повноцінної інтеграції нашої держави з Європейським Союзом", - заявив Зеленський.

За його словами, українці вже навчаються за програмами Коледжу Європи.

"І ми вже почали створення такого коледжу в Україні", - заявив він, зазначивши, що це підкреслює прагнення України повністю і якнайшвидше інтегруватися з Європейським Союзом.

"А також, я впевнений, це дозволить українцям допомогти захисту свободи та європейських цінностей як у нашому регіоні, так і у всій Європі. Я почув від ректора коледжу в Натоліні, що зараз у вільної Європи – саме українське обличчя. І такі слова багато значать "Незмінно робитимемо все, щоб збільшувався наш потенціал у відносинах з ЄС, зокрема кадровий потенціал. Тому нам потрібен свій український Коледж Європи. І він буде", - сказав президент.