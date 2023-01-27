Окупаційне "керівництво" ЗАЕС вже порушує умови контрактів, підписаних колаборантами із "Росатомом"

Російське окупаційне "керівництво" Запорізької АЕС уже порушує умови контрактів, підписаних колаборантами з фейковим АТ "Експлуатуюча організація Запорізької АЕС", яким керує "Росатом", повідомило ДП "НАЕК "Енергоатом" у телеграм-каналі у п'ятницю.

"Працівникам, котрі підписали фільчині грамоти, а точніше – контракти з рашистами, нові "роботодавці" обіцяли зберегти і трудовий стаж, і відпустки. По факту ж російські посіпаки залишилися без відпусток", - зазначено в повідомленні.

Згідно з новими наказами, відпочити їм дозволять не раніше, ніж через рік після укладання контракту, зазначили у НАЕК.

"Варто зауважити, що спочатку йшлося про пів року, та пізніше "Росатом" – спільник загарбників – вирішив, що українці мають заслужити відпустку, відпрацювавши на РФ цілий рік", - наголосили в компанії.

"Енергоатом" у своєму повідомленні вкотре закликав співробітників ЗАЕС не підписувати жодних контрактів із ворогом, щоб не стати прямими посібниками агресора та не зруйнувати власне майбутнє.

"НАЕК "Енергоатом" гарантує, що відважний персонал Запорізької АЕС, який в умовах окупації продовжує зберігати вірність Україні, отримає всі обіцяні компанією виплати. Зокрема, йдеться про заробітну плату, винагороди за підсумками 2022 року та премії до Дня енергетика", – запевнили у компанії.

Як повідомлялося з посиланням на президента "Енергоатому" Петра Котіна, компанія має інформацію про 650 випадків підписання працівниками окупованої РФ Запорізької АЕС контрактів із так званою експлуатуючою організацією ЗАЕС концерну "Росатом".

"Нам відомо про 650 працівників ЗАЕС, які підписали контракти з фейковою організацією з експлуатації станції. Більшість із них – це робочий персонал, який отримував найнижчу зарплатню. Але також є випадки зради керівного персоналу, від позиції якого фактично залежало, чи вийде щось у "Росатому", - сказав Котін.

За його інформацією, у місті-супутнику ЗАЕС в Енергодарі наразі перебуває трохи більше ніж 6 тисяч працівників, з яких не всі працюють на станції, багато хто залишається вдома. При цьому на станцію приходять приблизно 2,4-3 тис. людей, тоді як до окупації на ній працювали понад 11 тис. осіб.