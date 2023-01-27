СБУ повідомила про підозру колишньому "заступнику Міненерго ЛНР", який передав окупантам вугільну галузь Луганщини

Служба безпеки України зібрала докази провини ще одного ворожого поплічника, який причетний до фінансування російської збройної агресії проти України, - колишнього "заступника Міненерго ЛНР", який передав окупантам вугільну галузь Луганщини, повідомляє СБУ.

"Зловмисником є колишній представник окупаційної адміністрації РФ на тимчасово захопленій частині Луганщини, якого у 2016 році призначили "заступником міністра палива, енергетики та вугільної промисловості ЛНР". На цій посаді він виконував завдання Москви щодо перелаштування паливно-енергетичного комплексу регіону на потреби країни-агресора", - йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі відомства в п'ятницю.

За інформацією СБУ, зловмисник насамперед налагоджував безперебійне постачання українського вугілля до РФ.

"Встановлено, що з вересня 2015 року до лютого 2016 року за його вказівкою до Ростовської області було незаконно вивезено 230 тис. тонн кам'яного вугілля на суму понад 200 млн грн. Для цього на території Росії створили профільну комерційну структуру, через яку відвантажували сировину та здійснювали фінансові операції в російській валюті", - наголошується в повідомленні.

У спецслужбі уточнюють, що одержані гроші ватажки терористів спрямовували на фінансування та матеріально-технічне забезпечення угруповань бойовиків на сході України.

За даними слідства, до терористичної організації "ЛНР" зловмисник приєднався 2014 року. "Там він входив до найближчого оточення терориста Плотницького і сприяв захопленню бойовиками одного з найбільших вугільних гігантів Луганщини. Після цього ворожого поплічника призначили очільником цього підприємства, а потім "завели" до керівного складу підконтрольного РФ "міненерго", - зазначено в повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (сприяння діяльності терористичної організації).

Наразі підозрюваний переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині сходу України.