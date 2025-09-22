Українська Coal Energy оновила стратегію розвитку на 2025-2027 рр. та додала до неї Румунію

Вугільна компанія Coal Energy S.A. (Люксембург) з основними активами в Україні, які опинилися під російською окупацією, планує у 2025-2027 роках розвивати видобуток не тільки у Польщі, але й у Румунії, а також надавати послуги з видобутку корисних копалин у цих країнах.

Згідно із оприлюдненою на Варшавській фондовій біржі оновленій стратегії, проєкт щодо видобутку вугілля у Польщі зосереджений на родовищі Бобрек-Мехов, зокрема, у західній його частині, процедура отримання ліцензії здійснюватиметься у кілька етапів.

Що стосується Румунії, Coal Energy бачить значний потенціал у видобутку антрацитового вугілля, яке має найвищий вміст чистого вуглецю. Як додали у компанії, вже подано на розгляд проєкт рамкової пропозиції щодо співпраці у гірничодобувному секторі в цій країні. Планується також взяти участь в офіційній тендерній процедурі отримання концесії для видобутку або розвідки.

Щодо України, компанія також бачить потенціал для ведення гірничодобувних робіт у межах території, що охоплюється отриманою ліцензією.

"У зв'язку з цим проводяться зусилля щодо створення спільного проєкту у співпраці з потенційними партнерами", - додали у компанії.

Крім того, Coal Energy займатиметься консалтинговими послугами для третіх сторін у галузі видобутку мінеральних ресурсів. Послуги включатимуть оцінку активів, перевірку активів (due diligence), взаємодію з стратегічними партнерами, продаж та купівлю активів від імені клієнта.

"Послуги надаватиме окрема дочірня компанія, яка пропонуватиме їх по всьому світу. Емітент уклав угоду про співпрацю щодо першого проекту в цій галузі з власником родовища поліметалевих руд у Сполучених Штатах", – зауважили в компанії.

Як зазначалось, Coal Energy отримала чистий збиток за 2024 рік у $2,13 млн, що у 6,4 раза менше ніж за попередній рік. Виручка компанії за минулий рік збільшилась в 3,2 раза – до $2,47 млн, а валовий прибуток склав $0,79 млн проти валового збитку $0,14 млн у 2023 році.

У звіті тоді вказувалось, що станом на січень 2025 року компанія підписала кредитну угоду у розмірі EUR300 тис. від непов’язаної сторони. Вже у лютому цього року позика збільшилася до EUR500 тис. У березні 2025 року компанія продала всю частку в ТОВ "Укрмінерал трейдинг" та 99% ТДВ "ОП "Шахта імені Святої Матрони" за $1 тис. Також Coal Energy продовжує продавати свою дочірню компанію Nertera Investments Limited.

У 2025 році група визнала збільшення капіталу, що належить акціонерам материнської компанії, приблизно на $7,7 млн у консолідованій фінансовій звітності за рік.

Раніше повідомлялося, що Coal Energy S.A. з основними активами в Україні, які опинилися під російською окупацією, у середині квітня підписала лист про наміри з польською гірничодобувною компанією Siltech щодо оренди її нерухомості та інфраструктури для видобутку вугілля у Польщі.

Акції Coal Energy котируються на Варшавській фондовій біржі з 8 серпня 2011 року. Її основним напрямом роботи був видобуток вугілля на двох підземних шахтах та робота з вугільними відвалами у Донецькій області. Засновником, головою ради директорів та правління є Віктор Вишневецький, який контролює 60,15%. Ще 14,5% знаходяться у власності працівників, а 25% торгуються на Варшавській фондовій біржі.