13:41 22.08.2025

Україна накопичила 2,4 млн тонн вугілля та приблизно 11 млрд куб. м газу – Кулеба

Україна у рамках підготовки до осіннє-зимового періоду 2025/2026 років, накопичила на складах ТЕС та ТЕЦ 2,4 млн тонн вугілля та закачала у підземні сховища приблизно 11 млрд куб. м газу, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"На складах ТЕС і ТЕЦ накопичено 2,4 млн тонн вугілля, середньомісячна витрата очікується від 850 тисяч в міжопалювальний період і буде збільшена на 40% в опалювальний період. Обсяг зберігання газу у підземних сховищах на сьогоднішній день складає приблизно 11 млрд куб. м", – сказав Кулеба під час "Години запитань до уряду" у парламенті у п’ятницю.

За його словами, створені резерви палива для котелень складають 90 тис. тонн вугілля, 85 тис. тонн рідкого палива, 585 тис. куб. м дров, 32 тис. тонн пелет.

Як повідомлялося, Кулеба в п’ятницю, 22 серпня, у парламенті заявив, що Україна готова до ОЗП на понад 70%

Міністерка енергетики Світлана Гринчук кількома днями раніше зазначила, що на початок ОЗП Україна має закачати в ПСГ щонайменше 13,2 млрд куб. м газу, 4,6 млрд. куб. м з яких – імпорт.

