Інтерфакс-Україна
Економіка
14:14 16.05.2025

Українська Coal Energy домовляється з Siltech про видобуток вугілля у Польщі

2 хв читати
Українська Coal Energy домовляється з Siltech про видобуток вугілля у Польщі

Вугільна компанія Coal Energy S.A. (Люксембург) з основними активами в Україні, які опинилися під російською окупацією, у середині квітня підписала лист про наміри з польською гірничодобувною компанією Siltech щодо оренди її нерухомості та інфраструктури для видобутку вугілля у Польщі.

"Основною метою цього листа про наміри є просування плану Coal Energy подати заявку на отримання ліцензії на видобуток вугілля з родовищ, що прилягають до родовищ, які належать компанії Siltech", - йдеться у біржовому повідомленні Coal Energy.

Зазначається, що початок оренди заплановано на кінець 2025 року – після того, як Coal Energy отримає всі необхідні дозволи для початку видобутку вугілля з ліцензованих родовищ.

Передбачається, що Coal Energy здійснюватиме видобуток вугілля з використанням існуючої гірничодобувної інфраструктури, що належить Siltech. Такий підхід скоротить час, що необхідний для початку видобутку вугілля, а також позбавить Coal Energy необхідності інвестувати в будівництво нового видобувного обʼєкта.

Акції Coal Energy котируються на Варшавській фондовій біржі з 8 серпня 2011 року. Її основним напрямом роботи був видобуток вугілля на двох підземних шахтах та робота з вугільними відвалами у Донецькій області. За даними компанії, через агресію Росії наразі вона не має вугільних активів на території України.

Останні роки компанія практично не вела операційної діяльності. Згідно з останнім звітом на сайті Coal Energy, її загальні активи на кінець вересня 2023 року становили $9,7 млн, тоді як зобов’язання – $11,6 млн, а капітал був від’ємним – $1,9 млн.

Наприкінці 2023 року компанія придбала ТОВ "Укрмінерал трейдінг" з метою отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні, а також Advanced Industrial Technologies Sp. z.o.o. з метою надання послуг з підземного видобутку корисних копалин вугільним шахтам у Польщі. Окрім того на початку 2024 року Coal Energy зареєструвала нову компанію Greentech Solutions Sp. z.o.o. для рекультивації та переробки промислових породних відвалів та відвалів шахтних порід, а також рекультивації земель, зруйнованих техногенною діяльністю.

Засновником, головою ради директорів та правління є Віктор Вишневецький.

Теги: #польща #coal_energy #siltech #вугілля

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:54 15.05.2025
Польща на міністерській зустрічі НАТО порушила питання шпіонажу Угорщини проти України

Польща на міністерській зустрічі НАТО порушила питання шпіонажу Угорщини проти України

23:11 14.05.2025
Сибіга провів зустріч з головою МЗС Польщі для обговорення мирних зусиль

Сибіга провів зустріч з головою МЗС Польщі для обговорення мирних зусиль

14:23 14.05.2025
Рух автотранспорту через ПП "Ягодин-Дорогуськ" здійснюється безперешкодно – посольство

Рух автотранспорту через ПП "Ягодин-Дорогуськ" здійснюється безперешкодно – посольство

13:03 14.05.2025
Польські війська не будуть направлені в Україну

Польські війська не будуть направлені в Україну

23:39 13.05.2025
Польські перевізники припинили блокування пункту пропуску "Дорогуськ" на кордоні з Україною – ДПСУ

Польські перевізники припинили блокування пункту пропуску "Дорогуськ" на кордоні з Україною – ДПСУ

22:25 13.05.2025
Блокада українсько-польського кордону польськими перевізниками має бути припинена за рішенням апеляційного суду - ЗМІ

Блокада українсько-польського кордону польськими перевізниками має бути припинена за рішенням апеляційного суду - ЗМІ

21:36 13.05.2025
УЗ оновила електронний бланк квитка до Польщі

УЗ оновила електронний бланк квитка до Польщі

21:17 13.05.2025
Черги на українсько-польському кордоні, попри блокаду ПП " Ягодин – Дорогуськ" відсутні, - Мінрозвитку

Черги на українсько-польському кордоні, попри блокаду ПП " Ягодин – Дорогуськ" відсутні, - Мінрозвитку

17:59 13.05.2025
В МЗС України пройшла зустріч з керівником посольства Польщі щодо блокування українсько-польського кордону

В МЗС України пройшла зустріч з керівником посольства Польщі щодо блокування українсько-польського кордону

14:56 13.05.2025
Військова авіація Польщі та Румунії у взаємодії з "літаючими радарами" НАТО проводять навчання над Литвою

Військова авіація Польщі та Румунії у взаємодії з "літаючими радарами" НАТО проводять навчання над Литвою

ВАЖЛИВЕ

Опонент Полтавського ГЗК у спорі у ВС на 4,7 млрд грн подав заявку на банкрутство підприємства – Ferrexpo

Перемовини про придбання "Кернелом" агрохолдингу ІМК призупинено

Підготовка до ОЗП та відновлення енергооб’єктів мають пройти без обмежень е/е споживачам – Міненерго

Україна та США підписали додаткові угоди до угоди щодо корисних копалин

ЄБРР погіршив прогноз зростання ВВП України у 2025р до 3,3% з 3,5%

ОСТАННЄ

Борги перед шахтарями за пів року зменшилися втричі

ДОТ Міноборони оголосив закупівлю харчування для ЗСУ на 22,5 млрд грн

Україна перебуває в перемовинах з ЄК щодо перехідного періоду безвізової торгівлі з ЄС після 5 червня

Видавництво Vivat після удару РФ по друкарні "Фактор-Друк" у травні 2024 р. відновилося на третину

Гетманцев пояснив принцип дії оновлених умов торгівлі агротоварами з ЄС після завершення "економічного безвізу"

Аграрії в сезоні-2025 засіяли 87% ярих зернових та зернобобових від плану

"Автомагістраль-Південь" починає реалізацію інфраструктурного проєкту в Румунії з бюджетом EUR460 млн

АМКУ дозволив "Кернелу" придбати акції агрохолдингу "ІМК" упродовж року

Київрада пропонує законодавчо унормувати площу землі для передачі у власність без конкурсу

ЄБРР покриє ризики ПроКредит Банку за новими енергокредитами на EUR60 млн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА