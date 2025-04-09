Інтерфакс-Україна

Події

02:44 09.04.2025

Трамп підписав укази на підтримку вугільної промисловості США

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Президент США Дональд Трамп підписав виконавчі укази, спрямовані на збільшення видобутку вугілля.

"Я підписав виконавчий наказ про зміцнення нашої електричної мережі шляхом забезпечення роботи вугільних електростанцій. На відміну від вітряних і сонячних електростанцій, вугільні електростанції можуть цілодобово працювати з дощем чи снігом. У межах наших історичних зусиль щодо дерегуляції сьогодні вдень я також надаю негайну допомогу 47 компаніям, які керують 66 вугільними станціями, дуже великими по всій країні", — сказав Трамп під час заходу в Білому домі.

Він заявив, що "збирається скасовувати екологічні обмеження епохи Байдена".

"Ми повертаємо до життя галузь, яку було покинуто. Ми повернемо шахтарів до роботи", - заявив Трамп.

Нові виконавчі укази Трампа включають: скасування мораторію на нові угоди щодо видобутку вугілля на федеральних землях; використання Закону про оборонне виробництво (1950 року) для стимулювання вугільного сектору; оцінку можливості визнання металургійного вугілля "критично важливим мінералом" — за аналогією з компонентами для військової техніки; підтримку вугільних електростанцій, що планувалися до закриття.

Джерело: https://www.youtube.com/live/5k_uu11ahrg?si=8MY12CmyxTl7IDvX

Теги: #наказ #трам #вугілля #сша

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