Інтерфакс-Україна
Події
16:10 04.08.2025

"Метінвест" розглядає пропозицію про продаж вугільного активу в США

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"Метінвест" розглядає пропозицію про продаж вугільного активу в США

Гірничо-металургійна група "Метінвест" отримала пропозицію про продаж свого вугільного активу в США - дочірньої компанії United Coal з видобутку коксівного вугілля, і розглядає цю пропозицію.

Згідно з оновленою інформацією щодо операційних показників своєї американської дочірньої компанії United Coal, оприлюдненої "Метінвестом" на Ірландській біржі у понеділок, прагнучи підтримати сталеливарні операції в Україні, група відновила морські внутрішньогрупові поставки коксівного вугілля від United Coal після призупинення діяльності на "Покровськвугіллі" через триваючу війну.

При цьому зазначається, що цей стратегічний крок допоміг зберегти безперервність виробництва у складний період. Однак підвищені виробничі витрати, логістичні обмеження та несприятлива світова кон'юнктура цін на коксівне вугілля суттєво вплинули на фінансові показники United Coal. У 2024 році актив показав негативний показник EBITDA у розмірі $42 млн, а у 2025 році спостерігалося подальше погіршення через постійно несприятливі геологічні умови та постійну ринкову нестабільність.

"З огляду на ці обставини, "Метінвест" наразі оцінює стратегічні варіанти щодо активу. Зокрема, група отримала необов'язкову пропозицію щодо потенційного продажу United Coal. Керівництво "Метінвесту" ретельно вивчає пропозицію та надасть оновлену інформацію ринку після прийняття остаточного рішення", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у січні 2025 року "Метінвест" оголосив про призупинення своєї діяльності на "Покровськвугіллі" через зміни умов на передовій, дефіцит енергопостачання та погіршення ситуації з безпекою. Відтоді "Метінвест" частково заміщує коксівне вугілля своєї американської дочірньої компанії United Coal та імпортує його з інших країн.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні - в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, а також у країнах Європейського Союзу, Великій Британії та США.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%). ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".

Теги: #продаж #метінвест #вугілля #сша

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