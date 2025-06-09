Інтерфакс-Україна
Економіка
09:39 09.06.2025

ДТЕК з початку 2025 р. ввів сім нових вугільних лав

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ДТЕК з початку 2025 р. ввів сім нових вугільних лав

Для підготовки теплової генерації до літніх піків споживання та наступного опалювального сезону, з початку 2025 року шахтарі "ДТЕК Енерго" ввели у роботу сім нових вугільних лав, дві з них – у травні, повідомляється у пресрелізі операційного холдингу.

"Влітку та під час опалювальних сезонів навантаження на теплову генерацію традиційно зростає, тому підтримуємо відповідний ритм роботи. Видобуток палива для теплової генерації потребує детального планування та послідовності у кожному етапі. У тому числі, у запуску нових вугільних лав", - зазначив генеральний директор "ДТЕК Енерго" Олександр Фоменко.

Минулого року інвестиції компанії в український вуглевидобуток склали близько 7,5 млрд грн, всього з 2022 по 2024 роки – 18 млрд грн.

Як пояснили у "ДТЕК Енерго", кошти були спрямовані на проведення та ремонт капітальних гірничих виробок, комплектацію вугільних лав, оснащення шахт прохідницьким устаткуванням, підземний шахтний транспорт та проєкти підтримки виробничих потужностей.

"ДТЕК Енерго" забезпечує замкнений цикл виробництва електроенергії з вугілля. Встановлена потужність компанії в тепловій генерації станом на січень 2022 року становила 13,3 ГВт. У вуглевидобутку створено повний виробничий цикл: видобуток і збагачення вугілля, машинобудування та сервісне обслуговування шахтного обладнання.

Теги: #дтек #вугілля #лава

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