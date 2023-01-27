На вугледарському напрямку тривають жорстокі бої, за добу 58 зіткнень, ворог здійснив 322 обстріли, повідомив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий.

"Багато місяців поспіль військові РФ, використовуючи мотострілкові підрозділи, морську піхоту, намагаються досягти там (у Вугледарі – ІФ-У) значного успіху, але отримують серйозну відсіч від сил оборони України. Маючи втрати, вони відступають. Зокрема, за цю добу вони здійснили 322 обстріли, 58 зіткнень. Ворог втратив 109 людей убитими, 188 поранено", - сказав Череватий в ефірі національного телемарафону в п'ятницю вранці.

Також він повідомив, що противник втратив на цьому напрямку чотири танки, три БМП і три БПЛА типу "Орлан-10".

Речник наголосив, що там точаться жорстокі бої і ворог справді намагається досягти на напрямку проміжного успіху, але отримує відсіч.

"Завдяки зусиллям сил оборони України ворогові це не вдається, він, м'яко кажучи, перебільшує у телеграм-каналах свої досягнення", - додав він.

Крім того, за добу в районі н. п. Водяне, Невельське, Мар'їнка противник намагався також здійснювати штурмові дії, щоб системно прорвати українську оборону, зазначив Череватий.

"Наше завдання – не дати їм здійснити прорив оборони та паралельно виснажити максимально ворога, знекровити, зменшити його наступальний потенціал", - пояснив він.