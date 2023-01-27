Події

11:41 27.01.2023

На вугледарському напрямку тривають жорстокі бої, за добу 58 зіткнень

1 хв читати
На вугледарському напрямку тривають жорстокі бої, за добу 58 зіткнень

На вугледарському напрямку тривають жорстокі бої, за добу 58 зіткнень, ворог здійснив 322 обстріли, повідомив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий.

"Багато місяців поспіль військові РФ, використовуючи мотострілкові підрозділи, морську піхоту, намагаються досягти там (у Вугледарі – ІФ-У) значного успіху, але отримують серйозну відсіч від сил оборони України. Маючи втрати, вони відступають. Зокрема, за цю добу вони здійснили 322 обстріли, 58 зіткнень. Ворог втратив 109 людей убитими, 188 поранено", - сказав Череватий в ефірі національного телемарафону в п'ятницю вранці.

Також він повідомив, що противник втратив на цьому напрямку чотири танки, три БМП і три БПЛА типу "Орлан-10".

Речник наголосив, що там точаться жорстокі бої і ворог справді намагається досягти на напрямку проміжного успіху, але отримує відсіч.

"Завдяки зусиллям сил оборони України ворогові це не вдається, він, м'яко кажучи, перебільшує у телеграм-каналах свої досягнення", - додав він.

Крім того, за добу в районі н. п. Водяне, Невельське, Мар'їнка противник намагався також здійснювати штурмові дії, щоб системно прорвати українську оборону, зазначив Череватий.

"Наше завдання – не дати їм здійснити прорив оборони та паралельно виснажити максимально ворога, знекровити, зменшити його наступальний потенціал", - пояснив він.

Теги: #війна #зсу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:24 27.01.2023
Окупанти навряд чи досягли суттєвих успіхів поблизу Оріхова та Вугледара

Окупанти навряд чи досягли суттєвих успіхів поблизу Оріхова та Вугледара

09:13 27.01.2023
Українські сили продовжували у четвер наступ поблизу Кремінної, а окупанти атакували в районі Бахмута

Українські сили продовжували у четвер наступ поблизу Кремінної, а окупанти атакували в районі Бахмута

08:34 27.01.2023
Окупанти втратили за добу в Україні близько 850 військових та 11 артсистем, збито 47 ракет, 33 безпілотники та гелікоптер

Окупанти втратили за добу в Україні близько 850 військових та 11 артсистем, збито 47 ракет, 33 безпілотники та гелікоптер

11:30 26.01.2023
Війна припиниться, коли росіяни залишать територію України - Зеленський

Війна припиниться, коли росіяни залишать територію України - Зеленський

21:43 25.01.2023
У Міноборони та ЗС України сповідується нульова толерантність до корупції, інформація про можливі її прояви має ретельно перевірятись - Залужний

У Міноборони та ЗС України сповідується нульова толерантність до корупції, інформація про можливі її прояви має ретельно перевірятись - Залужний

21:22 25.01.2023
Вилучені у екснардепа Мартиненка 30 млн грн передано ЗС України

Вилучені у екснардепа Мартиненка 30 млн грн передано ЗС України

21:10 25.01.2023
Ворог посилює тиск на бахмутському та вугледарському напрямках, тривають важкі бої

Ворог посилює тиск на бахмутському та вугледарському напрямках, тривають важкі бої

19:12 25.01.2023
Окупанти провели обшуки в Криму та заарештували 6 кримських татар

Окупанти провели обшуки в Криму та заарештували 6 кримських татар

18:53 25.01.2023
Міноборони України реформує систему харчування, запровадивши уніфіковане меню - Резніков

Міноборони України реформує систему харчування, запровадивши уніфіковане меню - Резніков

18:45 25.01.2023
Сили оборони завдали ударів по 23 місцях скупчення окупантів за добу

Сили оборони завдали ударів по 23 місцях скупчення окупантів за добу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Залужний у день пам'яті жертв Голокосту: Сьогодні знову в самому центрі Європи відбувається геноцид українців

Ненависть і байдужість удвох здатні творити зло – Зеленський у день пам'яті жертв Голокосту

Польща надасть Україні ще 60 танків додатково до анонсованих раніше Leopard 2 – Моравецький

Нардепа Тищенка виключили з фракції "Слуга народу"

Окупанти втратили за добу в Україні близько 850 військових та 11 артсистем, збито 47 ракет, 33 безпілотники та гелікоптер

ОСТАННЄ

Експертна комісія Мінкультури рекомендувала Києву демонтувати пам'ятник Ватутіну

Залужний у день пам'яті жертв Голокосту: Сьогодні знову в самому центрі Європи відбувається геноцид українців

Прогноз погоди на вихідні 28–29 січня: вогко, похмуро та невеликі нічні морози

Ненависть і байдужість удвох здатні творити зло – Зеленський у день пам'яті жертв Голокосту

Україна рішуче засуджує напад на посольство Азербайджану в Тегерані - речник МЗС

СБУ повідомила про підозру директору підприємства на Житомирщині, який працював на голову окупаційної адміністрації Сальдо

Польща надасть Україні ще 60 танків додатково до анонсованих раніше Leopard 2 – Моравецький

Нардепа Тищенка виключили з фракції "Слуга народу"

Російські окупанти 38 разів обстріляли територію Херсонщини, двоє людей загинуло, 7 поранено

На Харківщині в результаті збройної агресії РФ двоє загиблих і четверо постраждалих за добу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА