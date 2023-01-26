Події

23:40 26.01.2023

Зеленський: Кожен ракетний удар по Україні – аргумент, чому треба дати більше зброї

1 хв читати
Зеленський: Кожен ракетний удар по Україні – аргумент, чому треба дати більше зброї

Кожна російська ракета проти наших міст – аргумент, чому Україні потрібно більше зброї, сказав у відеозверненні у четвер президент України Володимир Зеленський. 

"Сьогодні ми витримали черговий масований ракетний удар терористів. Удар, який повністю підтверджує все те, про що ми говорили з партнерами. Цю російську агресію можна і потрібно зупиняти лише адекватною зброєю. Нічого іншого держава-терорист не зрозуміє", - сказав він.

"Зброєю на полі бою. Зброєю, яка дає захист нашому небу. Новими санкціями проти Росії. Але й зброєю юридичною: потрібно працювати ще активніше для створення трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України", - додав він.

За словами Зеленського, "кожна російська ракета проти наших міст, кожний застосовуваний терористами іранський безпілотник - це аргументи, чому потрібно більше зброї. Тільки зброя знешкоджує терористів".

"Сьогодні завдяки наданим Україні системам ППО та професіоналізму наших воїнів вдалося збити більшу частину російських ракет та "Шахедів" Це як мінімум сотні збережених життів, десятки збережених об'єктів інфраструктури", - зазначив президент.

Він наголосив на розширенні "танкової коаліції. "Вже 12 країн перебувають у нашій "танковій коаліції". І я вдячний усім у світі, хто реально протидіє терору разом з нами, хто прискорює постачання Україні необхідних засобів оборони та хто готовий посилювати санкційний тиск на державу-терориста", - наголосив Зеленський.

Теги: #рф #україна #террор #зброя

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:52 26.01.2023
Будь-який виїзд чиновників за кордон має відповідати рішенню РНБО

Будь-який виїзд чиновників за кордон має відповідати рішенню РНБО

23:52 26.01.2023
Будь-який виїзд чиновників за кордон має відповідати рішенню РНБО

Будь-який виїзд чиновників за кордон має відповідати рішенню РНБО

23:47 26.01.2023
Відповіддю на ракетний терор може бути поразка наземних сил терористів

Відповіддю на ракетний терор може бути поразка наземних сил терористів

20:13 26.01.2023
Канада відправить Україні чотири танки Leopard 2

Канада відправить Україні чотири танки Leopard 2

19:31 26.01.2023
Зеленський провів Ставку Головнокомандувача, обговорили постачання озброєння та його оперативного розподілу

Зеленський провів Ставку Головнокомандувача, обговорили постачання озброєння та його оперативного розподілу

19:23 26.01.2023
Окупанти скорочують бюджетників у Сімферополі

Окупанти скорочують бюджетників у Сімферополі

19:22 26.01.2023
США запровадили візові обмеження проти більш ніж 500 російських військових

США запровадили візові обмеження проти більш ніж 500 російських військових

17:03 26.01.2023
Вільнюс виділить EUR700 тис. на потреби України – Садовий

Вільнюс виділить EUR700 тис. на потреби України – Садовий

15:28 26.01.2023
Японське агентство міжнародного співробітництва поновлює роботу в Україні та зосередиться на питаннях відновлення - Шмигаль

Японське агентство міжнародного співробітництва поновлює роботу в Україні та зосередиться на питаннях відновлення - Шмигаль

09:51 26.01.2023
Очікуємо до 30 ракет, можливі повторні атаки агресора - спікер Повітряних сил

Очікуємо до 30 ракет, можливі повторні атаки агресора - спікер Повітряних сил

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Будь-який виїзд чиновників за кордон має відповідати рішенню РНБО

Будь-який виїзд чиновників за кордон має відповідати рішенню РНБО

Відповіддю на ракетний терор може бути поразка наземних сил терористів

Арахамія: Поведінка нардепа Тищенка неприйнятна

Канада відправить Україні чотири танки Leopard 2

ОСТАННЄ

Резніков подякував Канаді за танки Leopard 2

Арахамія: Поведінка нардепа Тищенка неприйнятна

Російські окупанти активно використовують мобільні крематорії для приховування втрат

ТЕС в Україні на 7,5 ГВт потребують відновлення після російських обстрілів

Резніков опублікував фото української САУ "Богдана" калібру 155 мм, одна така артсистема успішно пройшла випробування на полі бою

Стефанчук: Для нас важлива підтримка Бельгії щодо продажу Україні легких танків

Затриманому під час отримання хабара меру Рені призначено заставу розміром 1,3 млн грн – САП

У ВАКС направлено справу про штучне заниження вартості ліцензії на Свистунківсько-Червонолуцьке родовище

Ситуація в енергосистемі після масованої повітряної атаки стабілізована, проблеми залишаються в Одеському регіоні – голова "Укренерго"

Сили оборони завдали за добу 9 ударів по місцях скупчення окупантів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА