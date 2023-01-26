Зеленський: Кожен ракетний удар по Україні – аргумент, чому треба дати більше зброї

Кожна російська ракета проти наших міст – аргумент, чому Україні потрібно більше зброї, сказав у відеозверненні у четвер президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні ми витримали черговий масований ракетний удар терористів. Удар, який повністю підтверджує все те, про що ми говорили з партнерами. Цю російську агресію можна і потрібно зупиняти лише адекватною зброєю. Нічого іншого держава-терорист не зрозуміє", - сказав він.

"Зброєю на полі бою. Зброєю, яка дає захист нашому небу. Новими санкціями проти Росії. Але й зброєю юридичною: потрібно працювати ще активніше для створення трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України", - додав він.

За словами Зеленського, "кожна російська ракета проти наших міст, кожний застосовуваний терористами іранський безпілотник - це аргументи, чому потрібно більше зброї. Тільки зброя знешкоджує терористів".

"Сьогодні завдяки наданим Україні системам ППО та професіоналізму наших воїнів вдалося збити більшу частину російських ракет та "Шахедів" Це як мінімум сотні збережених життів, десятки збережених об'єктів інфраструктури", - зазначив президент.

Він наголосив на розширенні "танкової коаліції. "Вже 12 країн перебувають у нашій "танковій коаліції". І я вдячний усім у світі, хто реально протидіє терору разом з нами, хто прискорює постачання Україні необхідних засобів оборони та хто готовий посилювати санкційний тиск на державу-терориста", - наголосив Зеленський.