Глава МЗС Франції про постачання Україні танків Leclerc: Жодне рішення не є неможливим

Франція ще не ухвалила рішення щодо постачання бойових танків Leclerc Україні, але "жодне рішення не є неможливим", заявила міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна.

"Як відомо, президент Франції доручив міністру оборони вивчити це питання (постачання танків Leclerc - ІФ-У). Станом на цей момент можу сказати, що жодне рішення ще не ухвалено, але жодне рішення не є неможливим", - сказала вона на спільній пресконференції з главою МЗС України Дмитром Кулебою в Одесі в четвер.

Колонна наголосила, що Франція перебуває в постійному діалозі з українським урядом щодо оборонних потреб України.

"Ми з міністром приділили цьому значну частину нашої розмови. Хочу нагадати, що пріоритетом України залишається отримання додаткових систем ППО. Про це, зокрема, говорив сьогодні міністр оборони України. І я думаю, що ми зі свого боку відповімо на це прохання", - повідомила Колонна.