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16:43 26.01.2023

Тищенка звільнили з посади заступника керівника фракції "Слуга народу" та виключили з однойменної партії

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Тищенка звільнили з посади заступника керівника фракції "Слуга народу" та виключили з однойменної партії

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк виключила народного депутата Миколу Тищенка зі складу політсили.

"Керуючись положеннями п.9.1.22 статті 9 статуту партії "Слуга народу", ухвалила рішення про виключення народного депутата Миколи Тищенка з партії", - написала вона у своєму телеграм-каналі у четвер.

Раніше речниця фракції Юлія Палійчук уточнила, що Тищенка звільнено з посади заступника голови парламентської фракції "Слуга народу". Водночас голова фракції Давид Арахамія заявив, що скликатиме термінове засідання, щоб виключити Тищенка з фракції.

За інформацією ЗМІ, Тищенко 27 січня планував провести у Бангкоку в готелі Novotel зустріч із представниками української громади для "обговорення питань покращення взаємодії". Цю інформацію підтвердили у пресслужбі посольства України в Таїланді. При цьому, згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони України (РНБО), народні депутати та державні службовці під час воєнного стану можуть виїжджати за межі країни виключно у службові відрядження.

У липні 2022 року, голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк достроково припинила повноваження Тищенка як голови Закарпатської обласної організації партії. На цю посаду пізніше було призначено колишнього голову Закарпатської облдержадміністрації Віктора Микиту.

Цим кадровим ротаціям у партії передувало подання заяви народним депутатом Мар'яною Безуглою на ім'я керівників партії та фракції "Слуга народу" із закликом виключити Тищенка з їх складу. Безугла наголошувала, що він неодноразово вчиняв дії з дискредитації політсили.

Теги: #виключення #тищенко #слуга_народу

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