Події

13:55 26.01.2023

Шмигаль про обстріл: На жаль, є влучення у підстанцію, але ситуація в енергосистемі залишається контрольованою

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Шмигаль про обстріл: На жаль, є влучення у підстанцію, але ситуація в енергосистемі залишається контрольованою

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що внаслідок російських обстрілів у четвер є влучення у підстанцію, але ситуація в енергосистемі залишається контрольованою.

"Країна-терорист Росія випустила понад 55 ракет по Україні, а вночі атакувала дронами. Основна ціль - об'єкти енергетики, позбавлення українців світла й тепла. Більшість ракет і дронів збили наші захисники. На жаль, є влучання в підстанції. Але ситуація в енергосистемі залишається контрольованою", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Прем'єр наголосив, що енергетики роблять усе, щоб забезпечити постачання електрики.

Теги: #ситуація #енергосистема #шмигаль

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