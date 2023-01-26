Шмигаль про обстріл: На жаль, є влучення у підстанцію, але ситуація в енергосистемі залишається контрольованою

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що внаслідок російських обстрілів у четвер є влучення у підстанцію, але ситуація в енергосистемі залишається контрольованою.

"Країна-терорист Росія випустила понад 55 ракет по Україні, а вночі атакувала дронами. Основна ціль - об'єкти енергетики, позбавлення українців світла й тепла. Більшість ракет і дронів збили наші захисники. На жаль, є влучання в підстанції. Але ситуація в енергосистемі залишається контрольованою", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Прем'єр наголосив, що енергетики роблять усе, щоб забезпечити постачання електрики.