Події

08:33 26.01.2023

Залужний обговорив із генералом Міллі оголошений пакет військової допомоги

1 хв читати
Залужний обговорив із генералом Міллі оголошений пакет військової допомоги

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний під час телефонної розмови з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі обговорив оголошений пакет військової допомоги.

"Під час сьогоднішньої телефонної розмови обговорили оголошений пакет військової допомоги Україні та взаємні кроки щодо якнайшвидшого прийняття нових зразків техніки на озброєння", - написав Залужний у телеграм-каналі в середу ввечері.

 

 

 

Теги: #сша #допомога #головнокомандувач

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:26 25.01.2023
Шольц, Байден, Макрон, Сунак та Мелоні домовилися продовжувати військову підтримку України

Шольц, Байден, Макрон, Сунак та Мелоні домовилися продовжувати військову підтримку України

20:09 25.01.2023
Окрім танків Abrams, США передають Україні боєприпаси та автотехніку

Окрім танків Abrams, США передають Україні боєприпаси та автотехніку

20:00 25.01.2023
Зеленський подякував Байдену за рішення про передачу Україні 31 танка Abrams

Зеленський подякував Байдену за рішення про передачу Україні 31 танка Abrams

07:51 25.01.2023
Ракета компанії Rocket Lab стартувала на орбіту з геолокаційними супутниками подвійного призначення

Ракета компанії Rocket Lab стартувала на орбіту з геолокаційними супутниками подвійного призначення

21:37 24.01.2023
США вивчають можливість поставити Україні близько 30 танків M1 Abrams

США вивчають можливість поставити Україні близько 30 танків M1 Abrams

17:47 24.01.2023
США схиляються до постачання танків Abrams в Україну - ЗМІ

США схиляються до постачання танків Abrams в Україну - ЗМІ

08:54 24.01.2023
Семеро людей стали жертвами чергової стрілянини в Каліфорнії

Семеро людей стали жертвами чергової стрілянини в Каліфорнії

08:14 24.01.2023
Боррель заявив про намір Євросоюзу продовжувати допомагати Україні

Боррель заявив про намір Євросоюзу продовжувати допомагати Україні

21:48 23.01.2023
Алієв заявив Блінкену, що дорога, яка пов'язує Карабах з Вірменією, не заблокована

Алієв заявив Блінкену, що дорога, яка пов'язує Карабах з Вірменією, не заблокована

20:39 23.01.2023
Єрмак обговорив із представниками країн-партнерів прискорення постачання Україні обладнання для відновлення енергосистеми

Єрмак обговорив із представниками країн-партнерів прискорення постачання Україні обладнання для відновлення енергосистеми

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Одесі пошкоджено два об'єкти енергетичної інфраструктури, постраждалих немає

У Дніпровському районі Києва пролунали вибухи - Кличко

На Вінниччині є влучання ворожих ракет, постраждалих немає - голова ОВА

Очікуємо до 30 ракет, можливі повторні атаки агресора - спікер Повітряних сил

Превентивні відключення електроенергії через загрозу ракетних атак застосовано в Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській областях - ДТЕК

ОСТАННЄ

В Одесі пошкоджено два об'єкти енергетичної інфраструктури, постраждалих немає

У Дніпровському районі Києва пролунали вибухи - Кличко

КЛИЧКО: ВИБУХИ БУЛИ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ СТОЛИЦІ

На Вінниччині є влучання ворожих ракет, постраждалих немає - голова ОВА

У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ Є ВЛУЧАННЯ ВОРОЖИХ РАКЕТ. ПОСТРАЖДАЛИХ НЕМАЄ. ВСІ ОПЕРАТИВНІ СЛУЖБИ ПРАЦЮЮТЬ НА МІСЦІ – ГЛАВА ОВА

КЛИЧКО: ВИБУХ У КИЄВІ! БУДЬТЕ В УКРИТТЯХ!

Звуки вибухів у Житомирі - планові роботи українських військових

Канада почала розглядати можливість надання Україні чотирьох танків Leopard 2

Очікуємо до 30 ракет, можливі повторні атаки агресора - спікер Повітряних сил

Нацполіція не підтвердила можливих домагань до студенток в університеті ім. Карпенка-Карого

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА