Залужний обговорив із генералом Міллі оголошений пакет військової допомоги

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний під час телефонної розмови з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі обговорив оголошений пакет військової допомоги.

"Під час сьогоднішньої телефонної розмови обговорили оголошений пакет військової допомоги Україні та взаємні кроки щодо якнайшвидшого прийняття нових зразків техніки на озброєння", - написав Залужний у телеграм-каналі в середу ввечері.