Події

17:41 25.01.2023

Історичний центр Одеси внесено до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під загрозою

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"Історичний центр міста-порту Одеса" внесено до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під загрозою, повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Історичний центр міста-порту Одеса" включено до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під загрозою", - написав Ткаченко у телеграм-каналі.

У свою чергу мер Одеси Геннадій Труханов написав у телеграм-каналі: "Дякую всім, хто пройшов разом з нами цей шлях. Хто допомагав домогтися результату, в який майже ніхто не вірив. Адже для цього знадобилося більше 10 років!".

"Одеса отримує високий статус у той час, коли наша країна дає жорстку відсіч російським окупантам та бореться за незалежність та недоторканість кордонів. Попри війну, попри спроби росіян завадити включенню Одеси до Основного списку справедливість все одно виявилася найсильнішою. І ми вкотре доводимо, що Одеса - це українське місто, а ще - душа Європи. Що і відображено в її унікальній спадщині, яку створювали європейці. І тепер ця спадщина - під надійним захистом", - написав Труханов.

Теги: #юнеско #центр #одеса

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