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15:45 25.01.2023

Російські окупанти можуть привезти на Запорізьку АЕС 150 ремонтників із Білорусі – "Енергоатом"

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Російські окупанти можуть привезти на Запорізьку АЕС 150 ремонтників із Білорусі – "Енергоатом"

Російські окупанти намагаються завербувати для роботи на Запорізькій АЕС півтори сотні білоруських ремонтників, повідомило ДП "НАЕК "Енергоатом" у телеграм-каналі у середу.

"Окупанти все ще шукають персонал для функціонування станції, намагаючись хоч якось упоратися на ній. Є ймовірність, що загарбники привезуть на український атомний об'єкт близько 150 фахівців з ремонту, які працювали на Білоруській АЕС", - зазначили у компанії.

Як пояснили в "Енергоатомі", білоруські фахівці потрібні росіянам для того, щоб нашвидкуруч лагодити пошкодження, що виникають внаслідок обстрілів, які влаштовують самі окупанти.

При цьому змусити українських атомників до співпраці російським окупантам, як і раніше, не вдається.

"Навіть незважаючи на те, що в хід йдуть усі методи: від обіцянок "золотих гір" до погроз, залякування та полону – (необхідної – ІФ-У) кількості кваліфікованого персоналу на станції катастрофічно не вистачає", - наголосили у НАЕК.

Як повідомлялося з посиланням на президента "Енергоатом" Петра Котіна, компанія має інформацію про 650 випадків підписання працівниками окупованої РФ Запорізької АЕС контрактів із так званою "Експлуатувальною організацією ЗАЕС" концерну "Росатом".

"Нам відомо про 650 працівників ЗАЕС, які підписали контракти з фейковою організацією з експлуатації станції. Більшість із них – це робочий персонал, який отримував найнижчу зарплату. Але також є випадки зради керівного персоналу, від позиції якого фактично залежало, чи вдасться щось "Росатому", - сказав Котін.

За його інформацією, у місті-супутнику ЗАЕС в Енергодарі на сьогодні перебувають трохи більше 6 тис. співробітників, з яких не всі працюють на станції, багато хто залишається вдома. При цьому на станцію приходить приблизно 2,4-3 тис. людей, тоді як до окупації на ній працювали понад 11 тис. осіб.

Теги: #білорусь #заес #окупанти

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