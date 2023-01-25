Ракета компанії Rocket Lab стартувала на орбіту з геолокаційними супутниками подвійного призначення

Ракета Electron в середу стартувала на орбіту з трьома американськими супутниками HawkEye, повідомила компанія-розробник носія Rocket Lab.

Супутники подвійного призначення призначені для визначення місцезнаходження джерел радіосигналів на поверхні Землі.

Запуск було здійснено з космодрому NASA Воллопс, розташованого на однойменному острові біля атлантичного узбережжя американського штату Вірджинія, у вівторок о 18:00 за часом Східного узбережжя США (у середу о 01:00 за Києвом). Приблизно за годину апарати виведуть на орбіту висотою приблизно 550 км.

За даними американської компанії-оператора Hawk-Eye 360, половина замовлень на отримання даних із супутників надходитиме від Пентагону, а решта - від рятувальних служб і комерційних компаній.

Компанія Hawk-Eye 360 у вересні минулого року підписала контракт із Національним управлінням військово-космічної розвідки США (NRO) на суму $300 млн на картографування радіочастотних випромінювачів на поверхні Землі. Вона є однією з шести компаній, які нещодавно уклали угоди з NRO щодо надання супутникових радіочастотних даних у рамках зусиль відомства щодо розширення використання комерційно доступної геопросторової інформації. Компанія Hawk-Eye 360 співпрацює з NRO з 2019 року.

У серпні 2022 року було також підписано угоду про дослідження та розробки з командуванням космічної та протиракетної оборони США.

Супутники Hawk-Eye зокрема можуть використовуватися для моніторингу районів з підвищеною активністю роботи радіостанцій, інтенсивних радіочастотних сигналів засобів радіоелектронної боротьби та місць глушення сигналів GPS. З їх допомогою можна виявляти джерела та місця радіоперешкод на полі бойових дій.

Супутники, запущені в рамках місії під назвою Virginia is for Launch Lovers (Вірджинія для любителів запусків), приєднаються до 15 аналогічних апаратів радіочастотної геолокації компанії, які вже перебувають на орбіті. Це дозволить підвищити швидкість отримання та обробки даних. До 2024 року Rocket Lab має запустити ще 12 супутників Hawk-Eye, довівши їх орбітальне угруповання до 30 апаратів.