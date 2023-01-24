Події

09:29 24.01.2023

Окупанти збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі - речник ОК "Південь"

1 хв читати
Окупанти збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі - речник ОК "Південь"

Російські окупанти збільшили кількість ракетоносіїв у корабельному угрупуванні в Чорному морі, повідомляє речник Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"У корабельному угрупованні ворожого флоту в Чорному морі збільшено кількість ракетоносіїв. Серед 11 кораблів три надводні та один підводний носій "Калібрів". Загальний залп ракет може становити 28", - написав Назаров у телеграмі у вівторок.

Він закликав громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, бути пильними та уважними.

"Про підозрілих осіб, які фіксують об'єкти критичної інфраструктури, військові та інші стратегічні об'єкти, повідомляйте компетентним органам", - підсумував він.

 

Теги: #чорне_море #ок_південь

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:16 19.01.2023
На всій лінії Чорноморського узбережжя забезпечено протидесантну оборону - ОК "Південь"

На всій лінії Чорноморського узбережжя забезпечено протидесантну оборону - ОК "Південь"

18:20 14.01.2023
У зоні відповідальності ОК "Південь" сили ППО збили 10 російських ракет - Гуменюк

У зоні відповідальності ОК "Південь" сили ППО збили 10 російських ракет - Гуменюк

14:49 14.01.2023
Окупанти в суботу продовжують виводити носії "Калібрів" у Чорне море

Окупанти в суботу продовжують виводити носії "Калібрів" у Чорне море

17:52 11.01.2023
Над Чорним морем збито безпілотник окупантів

Над Чорним морем збито безпілотник окупантів

10:58 31.12.2022
У Чорному та Азовському морях на бойовому чергуванні перебувають 6 кораблів окупантів - ВМС ЗСУ

У Чорному та Азовському морях на бойовому чергуванні перебувають 6 кораблів окупантів - ВМС ЗСУ

07:10 29.12.2022
Ворог вивів у Чорне море кораблі з сумарним пуском 20 "Калібрів"

Ворог вивів у Чорне море кораблі з сумарним пуском 20 "Калібрів"

13:18 24.12.2022
У Чорному морі на бойовому чергуванні три носії "калібрів" окупантів - ВМС ЗСУ

У Чорному морі на бойовому чергуванні три носії "калібрів" окупантів - ВМС ЗСУ

12:42 10.12.2022
У Чорному морі на бойовому чергуванні 10 ворожих кораблів окупантів - ВМС ЗСУ

У Чорному морі на бойовому чергуванні 10 ворожих кораблів окупантів - ВМС ЗСУ

18:32 05.12.2022
У небі над Одещино, Миколаївщиною та Черкащиною збито 15 ракет – ОК "Південь"

У небі над Одещино, Миколаївщиною та Черкащиною збито 15 ракет – ОК "Південь"

12:54 28.11.2022
У Чорному морі перебуває один носій російських крилатих ракет "Калібр", ще п'ять - у Середземному морі - ВМС ЗСУ

У Чорному морі перебуває один носій російських крилатих ракет "Калібр", ще п'ять - у Середземному морі - ВМС ЗСУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Симоненка звільнено з посади заступника генпрокурора

Заступник міністра оборони України, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, написав заяву про звільнення

Втрати російської армії за добу склали майже 700 одиниць о/с, 2 танки, 2 літаки та 4 вертольоти

Зеленський підписав указ про звільнення Тимошенка

Повітряні сили ліквідували три ворожі вертольоти Ка-52

ОСТАННЄ

Симоненка звільнено з посади заступника генпрокурора

Німецький Rheinmetall міг би поставити в Україну 139 бойових танків Leopard типу 1 і 2

Заступник міністра оборони України, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, написав заяву про звільнення

Окупанти обстріляли 3 райони Харківщини, у Вовчанську поранено мирного жителя - Синєгубов

Окупанти провели невдалу наступальну операцію у Запорізькій області - ISW

Боєздатність ПВК "Вагнера" через вербування ув'язнених суттєво знизилася - ISW

Із бібліотек окупованої Луганщини вилучають українські книжки - ОВА

Влада Німеччини обвинуватила п'ятьох людей у намірі здійснити держпереворот

Семеро людей стали жертвами чергової стрілянини в Каліфорнії

Втрати російської армії за добу склали майже 700 одиниць о/с, 2 танки, 2 літаки та 4 вертольоти

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА