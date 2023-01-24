Окупанти збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі - речник ОК "Південь"

Російські окупанти збільшили кількість ракетоносіїв у корабельному угрупуванні в Чорному морі, повідомляє речник Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"У корабельному угрупованні ворожого флоту в Чорному морі збільшено кількість ракетоносіїв. Серед 11 кораблів три надводні та один підводний носій "Калібрів". Загальний залп ракет може становити 28", - написав Назаров у телеграмі у вівторок.

Він закликав громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, бути пильними та уважними.

"Про підозрілих осіб, які фіксують об'єкти критичної інфраструктури, військові та інші стратегічні об'єкти, повідомляйте компетентним органам", - підсумував він.