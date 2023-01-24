Події

07:56 24.01.2023

Росіяни обстріляли дев’ять громад Сумської області, є жертви та поранені

2 хв читати
Росіяни обстріляли дев’ять громад Сумської області, є жертви та поранені

Російські окупанти у понеділок обстріляли 9 громад Сумської області, є жертви та поранені, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"Під обстрілами протягом дня було 9 громад", - написав він у телеграм-каналі.

Зокрема, по Білопільській громаді противник тричі відкривав вогонь з мінометів, 23 прильоти та з самохідної артилерійської установки (САУ) – 24 прильоти.

У бік Середино-Будської громади ворог відкривав вогонь із кулеметів (40 черг) та автоматів (30 пострілів).

По Зноб-Новгородській противник вів мінометний обстріл, 25 прильотів.

По Юнаківській теж був мінометний обстріл з території Росії, 10 прильотів.

У Путивльській громаді росіяни обстріляли прикордоння з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ), 6 прильотів.

По Краснопільській противник стріляв із САУ, 4 прильоти.

Миропільською окупанти вели артобстріл, 10 прильотів.

У Ворожбянській був артобстріл із території Росії, 15 прильотів.

"Пошкоджено багатоквартирний будинок. Одна з квартир зруйнована вщент – туди залетів російський снаряд. Ще три будинки мають значні пошкодження.

Також від вибухів зруйновано господарські приміщення місцевих мешканців: літню кухню, сарай, лазню, гараж", - уточнив Живицький.

Також перебиті уламками газопровід та електричні лінії, пошкоджено приміщення залізниці та колій.

По Есманьській громаді противник вів мінометний обстріл, 37 прильотів. Також був артобстріл із території Росії – 10 прильотів. По селу Кучерівка ворог випустив 30 ракет із "Граду".

"В результаті обстрілу одна молода жінка загинула, ще троє - поранені. Це мешканці одного будинку, члени однієї сім'ї, куди було пряме влучення вибухівки. Без матері залишилися двоє малюків", - підсумував голова ОВА.

 

 

 

Теги: #жертви #обстріли #сумська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:02 24.01.2023
Окупанти обстріляли 3 райони Харківщини, у Вовчанську поранено мирного жителя - Синєгубов

Окупанти обстріляли 3 райони Харківщини, у Вовчанську поранено мирного жителя - Синєгубов

08:54 24.01.2023
Семеро людей стали жертвами чергової стрілянини в Каліфорнії

Семеро людей стали жертвами чергової стрілянини в Каліфорнії

08:10 24.01.2023
Війна в Україні забрала життя щонайменше 7068 цивільних, ще 11415 поранено

Війна в Україні забрала життя щонайменше 7068 цивільних, ще 11415 поранено

07:52 24.01.2023
У результаті ворожих обстрілів у м. Часів Яр загинула одна людина, ще двоє поранено

У результаті ворожих обстрілів у м. Часів Яр загинула одна людина, ще двоє поранено

07:49 24.01.2023
На Дніпропетровщині ніч пройшла без обстрілів, незважаючи на сигнали повітряної тривоги

На Дніпропетровщині ніч пройшла без обстрілів, незважаючи на сигнали повітряної тривоги

00:09 24.01.2023
Зеленський про бої на Донбасі та обстріли РФ прикордонних територій України: буде відповідь ворогу

Зеленський про бої на Донбасі та обстріли РФ прикордонних територій України: буде відповідь ворогу

17:08 23.01.2023
Окупанти обстріляли житлові будинки та залізницю на Сумщині з артилерії

Окупанти обстріляли житлові будинки та залізницю на Сумщині з артилерії

15:46 23.01.2023
Російські окупанти завдали ракетного удару по Краматорську - мер

Російські окупанти завдали ракетного удару по Краматорську - мер

10:19 23.01.2023
Уночі та вранці обстрілів зазнали дві прикордонні громади Сумщини - ОВА

Уночі та вранці обстрілів зазнали дві прикордонні громади Сумщини - ОВА

08:43 23.01.2023
Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, одна людина загинула, одну поранено

Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, одна людина загинула, одну поранено

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Симоненка звільнено з посади заступника генпрокурора

Заступник міністра оборони України, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, написав заяву про звільнення

Втрати російської армії за добу склали майже 700 одиниць о/с, 2 танки, 2 літаки та 4 вертольоти

Зеленський підписав указ про звільнення Тимошенка

Повітряні сили ліквідували три ворожі вертольоти Ка-52

ОСТАННЄ

Симоненка звільнено з посади заступника генпрокурора

Німецький Rheinmetall міг би поставити в Україну 139 бойових танків Leopard типу 1 і 2

Заступник міністра оборони України, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, написав заяву про звільнення

Окупанти провели невдалу наступальну операцію у Запорізькій області - ISW

Боєздатність ПВК "Вагнера" через вербування ув'язнених суттєво знизилася - ISW

Із бібліотек окупованої Луганщини вилучають українські книжки - ОВА

Окупанти збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі - речник ОК "Південь"

Влада Німеччини обвинуватила п'ятьох людей у намірі здійснити держпереворот

Втрати російської армії за добу склали майже 700 одиниць о/с, 2 танки, 2 літаки та 4 вертольоти

Зеленський підписав указ про звільнення Тимошенка

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА