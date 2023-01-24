Росіяни обстріляли дев’ять громад Сумської області, є жертви та поранені

Російські окупанти у понеділок обстріляли 9 громад Сумської області, є жертви та поранені, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"Під обстрілами протягом дня було 9 громад", - написав він у телеграм-каналі.

Зокрема, по Білопільській громаді противник тричі відкривав вогонь з мінометів, 23 прильоти та з самохідної артилерійської установки (САУ) – 24 прильоти.

У бік Середино-Будської громади ворог відкривав вогонь із кулеметів (40 черг) та автоматів (30 пострілів).

По Зноб-Новгородській противник вів мінометний обстріл, 25 прильотів.

По Юнаківській теж був мінометний обстріл з території Росії, 10 прильотів.

У Путивльській громаді росіяни обстріляли прикордоння з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ), 6 прильотів.

По Краснопільській противник стріляв із САУ, 4 прильоти.

Миропільською окупанти вели артобстріл, 10 прильотів.

У Ворожбянській був артобстріл із території Росії, 15 прильотів.

"Пошкоджено багатоквартирний будинок. Одна з квартир зруйнована вщент – туди залетів російський снаряд. Ще три будинки мають значні пошкодження.

Також від вибухів зруйновано господарські приміщення місцевих мешканців: літню кухню, сарай, лазню, гараж", - уточнив Живицький.

Також перебиті уламками газопровід та електричні лінії, пошкоджено приміщення залізниці та колій.

По Есманьській громаді противник вів мінометний обстріл, 37 прильотів. Також був артобстріл із території Росії – 10 прильотів. По селу Кучерівка ворог випустив 30 ракет із "Граду".

"В результаті обстрілу одна молода жінка загинула, ще троє - поранені. Це мешканці одного будинку, члени однієї сім'ї, куди було пряме влучення вибухівки. Без матері залишилися двоє малюків", - підсумував голова ОВА.