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19:38 23.01.2023

Тема надання літаків зрушила з мертвої точки, завдання України цього року отримати всі необхідні для перемоги типи озброєння – Кулеба

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Тема надання літаків зрушила з мертвої точки, завдання України цього року отримати всі необхідні для перемоги типи озброєння – Кулеба

Тема надання літаків зрушила з мертвої точки, завдання України, яке доносять до всіх партнерів, - цього року отримати всі необхідні для перемоги типи озброєння, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Зрушила. І коли вона (тема літаків - ІФ-У) рухатиметься зі швидкістю, сподіваюся, того ж літака, то ми швидко прийдемо до результату", - сказав Кулеба в ефірі телемарафону в понеділок.

Як повідомив міністр, на анонсованому в лютому Рамштайн-9 ухвалюватимуться рішення про нові постачання зброї різного типу, оскільки "війна велика, й потрібні великі обсяги озброєння".

Кулеба наголосив, що залишилося вирішити три питання - танки, далекобійні ракети та літаки. Питання танків, за словами міністра, майже вирішено.

Міністр додав, що в розмовах з іноземними колегами він зазначає, що українські бійці навчаються використовувати озброєння швидше, ніж країни ухвалюють рішення про це.

Теги: #мзс #зброя #літаки

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