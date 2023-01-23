Підозрюваного у причетності до стрілянини в Каліфорнії знайдено мертвим

Підозрюваний у стрільбі в місті Монтерей-Парк у штаті Каліфорнія знайдений мертвим під час штурму вантажного фургона, повідомляє Los Angeles Times.

Численні джерела у правоохоронних органах повідомили виданню, що водій помер від вогнепального поранення.

Раніше в неділю джерела в правоохоронних органах повідомили телеканалу CNN, що поліція намагалася зупинити білий вантажний фургон, водій якого, ймовірно, причетний до стрілянини в Каліфорнії, через яку загинуло 10 людей.

Як повідомлялося, чоловік відкрив вогонь під час святкування Нового року за місячним календарем у місті Монтерей-Парк у штаті Каліфорнія. Десять людей загинули, ще десять постраждали.

Монтерей-Парк розташований приблизно за 16 км на схід від центру Лос-Анджелеса, у місті проживає значна діаспора вихідців із країн Азії.