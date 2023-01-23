Події

07:42 23.01.2023

Підозрюваного у причетності до стрілянини в Каліфорнії знайдено мертвим

1 хв читати
Підозрюваного у причетності до стрілянини в Каліфорнії знайдено мертвим

Підозрюваний у стрільбі в місті Монтерей-Парк у штаті Каліфорнія знайдений мертвим під час штурму вантажного фургона, повідомляє Los Angeles Times.

Численні джерела у правоохоронних органах повідомили виданню, що водій помер від вогнепального поранення.

Раніше в неділю джерела в правоохоронних органах повідомили телеканалу CNN, що поліція намагалася зупинити білий вантажний фургон, водій якого, ймовірно, причетний до стрілянини в Каліфорнії, через яку загинуло 10 людей.

Як повідомлялося, чоловік відкрив вогонь під час святкування Нового року за місячним календарем у місті Монтерей-Парк у штаті Каліфорнія. Десять людей загинули, ще десять постраждали.

Монтерей-Парк розташований приблизно за 16 км на схід від центру Лос-Анджелеса, у місті проживає значна діаспора вихідців із країн Азії.

 

 

Теги: #сша #підозрюваний #стрільба #каліфорнія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:26 23.01.2023
Байден співчуває близьким жертвам стрілянини в Каліфорнії, нападника поки не затримано

Байден співчуває близьким жертвам стрілянини в Каліфорнії, нападника поки не затримано

16:30 22.01.2023
Делегація військових зі США відвідала звільнений Ізюм для ознайомлення з ситуацією безпеки

Делегація військових зі США відвідала звільнений Ізюм для ознайомлення з ситуацією безпеки

13:42 22.01.2023
Дев'ять людей загинули внаслідок стрільби в штаті Каліфорнія

Дев'ять людей загинули внаслідок стрільби в штаті Каліфорнія

07:20 22.01.2023
Німеччина проходить через свій власний процес – Кірбі про надання танків "Leopard" Україні

Німеччина проходить через свій власний процес – Кірбі про надання танків "Leopard" Україні

08:20 21.01.2023
Астронавти повернулися на борт МКС, виконавши монтажні роботи

Астронавти повернулися на борт МКС, виконавши монтажні роботи

07:59 21.01.2023
Вашингтон і його партнери планують у березні переглянути стелю цін на нафту з РФ

Вашингтон і його партнери планують у березні переглянути стелю цін на нафту з РФ

20:59 20.01.2023
США запровадять санкції проти ПВК "Вагнер" наступного тижня

США запровадять санкції проти ПВК "Вагнер" наступного тижня

20:25 20.01.2023
Сенатори США виступають за якнайшвидше надання Україні танків і систем ATACMS

Сенатори США виступають за якнайшвидше надання Україні танків і систем ATACMS

20:20 20.01.2023
Сьогоднішній "Рамштайн" зміцнить нашу стійкість

Сьогоднішній "Рамштайн" зміцнить нашу стійкість

19:02 20.01.2023
Глава Пентагону закликає союзників із НАТО не зациклюватись на темі надання Україні танків певного типу

Глава Пентагону закликає союзників із НАТО не зациклюватись на темі надання Україні танків певного типу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Весна та початок літа стануть вирішальними у війні – ГУР МО України

Дев'ята зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться в лютому

За добу ЗС України знищили 720 окупантів, 5 танків

Зеленський: Телемарафон – це зброя проти Росії

Постачання Україні західних танків не вирішують проблему, але мотивують армію – Зеленський

ОСТАННЄ

У Дніпрі затримали чоловіка, який вчинив стрілянину з поліцією

Студентська збірна України здобула шість медалей на Всесвітній зимовій універсіаді в США

Кремль розпочав маргіналізацію ПВК "Вагнер" і повернувся до опори на регулярну армію та Міноборони – ISW

На зимовій сесії ПАРЄ розглянуть чотири важливі для України резолюції

Весна та початок літа стануть вирішальними у війні – ГУР МО України

Уночі та вранці обстрілів зазнали дві прикордонні громади Сумщини - ОВА

СБУ затримала російського агента, який намагався влаштуватись у Сумську ОВА

В Україні діють уже понад 400 майданчиків для вивчення української мови

Дев'ята зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться в лютому

Естонія передає Україні всі свої гаубиці

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА