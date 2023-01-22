Події

22:46 22.01.2023

Ердоган повідомив, що вибори у Туреччині відбудуться 14 травня

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Ердоган повідомив, що вибори у Туреччині відбудуться 14 травня

Президентські та парламентські вибори у Туреччині відбудуться 14 травня, повідомив у неділю турецький лідер Реджеп Тайіп Ердоган.

"Вибори відбудуться 14 травня", - наводить телеканал TRT слова президента.

Він оголосив цю дату під час зустрічі з молоддю у провінції Бурса.

Спочатку вибори були заплановані на 18 червня, проте Ердоган неодноразово заявляв, що голосування може відбутися раніше. У його партії вказували, що вибори у червні співпадуть із високим туристичним сезоном, тому їх краще перенести.

Передвиборні опитування показують, що боротьба як на президентських, так і на парламентських виборах буде наполегливою.

Західні ЗМІ називають майбутні вибори "найбільшим випробуванням" для Ердогана за останні 20 років.

Теги: #президент #вибори #туреччина

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