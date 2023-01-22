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22:03 22.01.2023

Україна зацікавлена, щоб Борис Джонсон займався питаннями підтримки країни у світі

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Україна зацікавлена, щоб Борис Джонсон займався питаннями підтримки країни у світі

Україна зацікавлена, щоб Борис Джонсон і такі люди, як він опікувалися питаннями підтримки країни у світі, сказав у відеозверненні в неділю президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні в Україні – в Києві, в Бучі, у Бородянці – побував наш друг Борис Джонсон. Людина, яку не треба якось особливо представляти. Ми разом із ним поспілкувалися зі студентами університету Шевченка. Це теж усе доволі символічно – саме в наш день - День Соборності. Символічно, бо боротьба за свободу об’єднує різних людей, різні народи", - сказав Зеленський.

За його словами, "вільний світ об’єднався так, як давно не був об’єднаний. Дуже важливо зберігати єднання. Робити все, щоб люди, які цінують свободу, були разом, були дієвими. Ми зацікавлені в тому, щоб Борис та інші наші люди, як він, займалися питаннями підтримки України у світі, питаннями захисту свободи".

"Це варто пам’ятати всім українцям: британський внесок у наш захист надзвичайно вагомий. Я дякую за нього всім британцям, абсолютно усім нашим друзям у Британії, всьому суспільству. Дякую пану Прем’єр-міністру Ріші Сунаку за його потужні рішення, за його політику, яка робить вільний світ міцнішим", - заявив він.

 

 

Теги: #світ #підтримка #джонсон

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