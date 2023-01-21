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20:56 21.01.2023

НАБУ затримало заступника міністра Мінінфраструктури Лозинського за розкрадання бюджетних коштів, його буде звільнено

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НАБУ затримало заступника міністра Мінінфраструктури Лозинського за розкрадання бюджетних коштів, його буде звільнено

Національне антикорупційне бюро України провело обшуки та затримало заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського за розкрадання бюджетних коштів. Затриманого звільнять із посади, повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

"Сьогодні стало відомо про затримання Василя Лозинського в.о. Міністра розвитку громад та територій України через розкрадання бюджетних коштів", – йдеться у повідомленні на сторінці міністерства у Фейсбуці у суботу ввечері.

У відомстві, з посиланням на ЗМІ, повідомили, що НАБУ провело обшуки та затримало заступника міністра.

"Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України надає повного сприяння слідству", – сказано у повідомленні.

"Василь Лозинський буде звільнений з посади. Відповідне розпорядження про підготовку необхідних документів вже надано Віцепрем'єр-міністром з відновлення України Олександром Кубраковим", – наголосили в Мінінфраструктури.

Раніше повідомлялося, що ZN.UA опублікувало інформацію про закупівлю за завищеними цінами Міноборони України, яке уклало контракт із ТОВ "Актив компані", продуктів харчування для військовослужбовців. У публікації ZN.UA автор посилається на одержану від джерела угоду Міністерства оборони на послуги організації харчування у 2023 році військових частин, дислокованих у віддалених від лінії зіткнення Полтавської, Сумської, Київської, Житомирської, Чернігівської та Черкаської областей. Порівнявши із цінами на продукти в супермаркеті, автор пише про завищення їх у 2-3 рази.

Заступник голови комітету, народний депутат Мар'яна Безугла (фракція "Слуга народу") повідомила, що керівництво міністерства оборони України викликають на засідання комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

У свою чергу радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі національного телемарафону зазначив: "Ми повинні провести аудит, і якщо це так, якщо це відповідає дійсності - знайти людей, які підписували на 13 мільярдів контракти, конкретно, чітко встановити це, і провести розслідування".

Він також додав, що якщо результати аудиту покажуть завищення цін, "відповідальні особи мають понести дуже суворе покарання".

 

 

 

Теги: #набу #затримання #лозинський

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