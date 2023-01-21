НАБУ затримало заступника міністра Мінінфраструктури Лозинського за розкрадання бюджетних коштів, його буде звільнено

Національне антикорупційне бюро України провело обшуки та затримало заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського за розкрадання бюджетних коштів. Затриманого звільнять із посади, повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

"Сьогодні стало відомо про затримання Василя Лозинського в.о. Міністра розвитку громад та територій України через розкрадання бюджетних коштів", – йдеться у повідомленні на сторінці міністерства у Фейсбуці у суботу ввечері.

У відомстві, з посиланням на ЗМІ, повідомили, що НАБУ провело обшуки та затримало заступника міністра.

"Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України надає повного сприяння слідству", – сказано у повідомленні.

"Василь Лозинський буде звільнений з посади. Відповідне розпорядження про підготовку необхідних документів вже надано Віцепрем'єр-міністром з відновлення України Олександром Кубраковим", – наголосили в Мінінфраструктури.

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Він також додав, що якщо результати аудиту покажуть завищення цін, "відповідальні особи мають понести дуже суворе покарання".