Події

19:25 21.01.2023

Керівництво Міноборони чекають у комітеті Ради після публікації про закупівлю за завищеними цінами продуктів харчування для військовослужбовців

2 хв читати
Керівництво Міноборони чекають у комітеті Ради після публікації про закупівлю за завищеними цінами продуктів харчування для військовослужбовців

Керівництво Міністерства оборони України викликають на засідання комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, написала заступниця голови комітету, народний депутат Мар'яна Безугла (фракція "Слуга народу") на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук у суботу.

"Викликаємо керівництво Міністерства оборони України на Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки", - написала депутат, при цьому не вказавши, коли таке засідання планується.

Попередній пост Безуглої стосувався публікації у ZN.UA про закупівлю за завищеними цінами Міноборони України, яка уклала контракт з ТОВ "Актив компані", продуктів харчування для військовослужбовців.

"Державна аудиторська служба України проводить перевірку Міноборони і за результатами, а також роботи правоохоронних органів, очікуємо на резонансні висновки", - написала нардеп.

У свою чергу радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі національного телемарафону зазначив: "Ми повинні провести аудит, і якщо це так, якщо це відповідає дійсності - знайти людей, які підписували на 13 мільярдів контракти, конкретно, чітко встановити це, і провести розслідування".

Він також додав, що якщо результати аудиту покажуть завищення цін, "відповідальні особи мають понести дуже суворе покарання".

У публікації ZN.UA автор посилається на одержану від джерела угоду Міністерства оборони на послуги організації харчування у 2023 році військових частин, дислокованих у віддалених від лінії зіткнення Полтавської, Сумської, Київської, Житомирської, Чернігівської та Черкаської областей. Порівнявши із цінами на продукти в супермаркеті, автор пише про завищення їх у 2-3 рази.

 

 

 

Теги: #продукти #міноборони #закупівлі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:16 18.01.2023
Міністр оборони Канади прибула до Києва й оголосила про передання 200 БТР Senator

Міністр оборони Канади прибула до Києва й оголосила про передання 200 БТР Senator

05:07 18.01.2023
Резніков обговорив з главою Міноборони Латвії Мурнієце способи збільшення можливостей ЗСУ

Резніков обговорив з главою Міноборони Латвії Мурнієце способи збільшення можливостей ЗСУ

05:07 18.01.2023
Резніков обговорив з главою Міноборони Латвії Мурнієце способи збільшення можливостей ЗСУ

Резніков обговорив з главою Міноборони Латвії Мурнієце способи збільшення можливостей ЗСУ

17:09 17.01.2023
Майбутній міністр оборони ФРН уважає за потрібне адаптувати бундесвер до нових реалій

Майбутній міністр оборони ФРН уважає за потрібне адаптувати бундесвер до нових реалій

11:45 17.01.2023
Новим главою Міноборони ФРН стане глава МВС Нижньої Саксонії Пісторіус - ЗМІ

Новим главою Міноборони ФРН стане глава МВС Нижньої Саксонії Пісторіус - ЗМІ

18:38 16.01.2023
Днем вшанування захисників Донецького аеропорту встановлено 20 січня, нагадали у Міноборони України

Днем вшанування захисників Донецького аеропорту встановлено 20 січня, нагадали у Міноборони України

21:51 13.01.2023
Міністр оборони Німеччини Ламбрехт вирішила залишити посаду

Міністр оборони Німеччини Ламбрехт вирішила залишити посаду

18:57 11.01.2023
США допоможуть українським військовим посилити можливості з кібербезпеки та кібероборони - меморандум

США допоможуть українським військовим посилити можливості з кібербезпеки та кібероборони - меморандум

15:20 11.01.2023
У Соледарі тривають важкі бої – заступниця міністра оборони

У Соледарі тривають важкі бої – заступниця міністра оборони

18:05 09.01.2023
Після невдалої спроби захопити Соледар ворог змінив тактику і почав потужний штурм

Після невдалої спроби захопити Соледар ворог змінив тактику і почав потужний штурм

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Миколаївській області автомобіль підірвався на міні, чотирьох людей поранено, серед них немовля

Зеленський у зверненні до учасників Конференції міністрів с/г у Берліні: Необхідно карати агресорів, які прирікають людей на голод та спрагу

Напад Росії на Україну став стимулом для понад 50% українців переосмислити радянське минуле - опитування

Глави МЗС Естонії, Латвії та Литви закликали Німеччину негайно передати Україні танки "Леопард"

Військові припинили спробу проникнення в Сумську область російської ДРГ

ОСТАННЄ

Житель Ківшарівки Харківської області під час окупації організував трансляцію російських телеканалів

У Харківській області триває розмінування деокупованих територій: за три тижні відновлено електропостачання 8,5 тис. користувачів

В Одеській області на пляж винесло морську міну, її було ліквідовано фахівцями

Чистий відтік населення з України за третій тиждень року скоротився до 12 тис.

У Миколаївській області автомобіль підірвався на міні, чотирьох людей поранено, серед них немовля

Зеленський у зверненні до учасників Конференції міністрів с/г у Берліні: Необхідно карати агресорів, які прирікають людей на голод та спрагу

Російські окупанти за добу здійснили 26 авіаційних ударів і 15 обстрілів із РСЗВ

Більшість українців підтримують перейменування топонімів, назви яких пов'язані з РФ, СРСР та Російською імперією

Напад Росії на Україну став стимулом для понад 50% українців переосмислити радянське минуле - опитування

У Херсоні провели масову евакуацію хворих на Львівщину - Козицький

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА