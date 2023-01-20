Унаслідок ракетного удару по Краматорську загинула людина - голова ОВА

Один цивільний загинув унаслідок ракетного удару російських окупантів по цивільній інфраструктурі м. Краматорськ у п'ятницю вранці, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі національного телемарафону.

За його словами, по місту у п'ятницю вранці було завдано трьох ударів, які були спрямовані на цивільну інфраструктуру, зокрема дитячий садок, школу та профілакторій.

"Також пошкоджено частково багатоквартирні будинки, що розміщені поруч. Наразі керівник міської військової адміністрації та відповідний підрозділ підраховують збитки. Надається вся необхідна допомога для того, щоб відновити пошкоджені вікна, дах у прилеглих будівлях. Наразі є підтвердження про одного загиблого", - зазначив Кириленко.