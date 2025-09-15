Росіяни вдарили КАБами по Краматорську, поранено 9 людей

Фото: Краматорська міськрада

Російські окупаційні війська у неділю ввечері завдали удару керованими авіабомбами по Краматорську (Донецька обл.), поранень зазнало дев'ятеро людей, повідомила міська рада.

"Вночі Росія вдарила трьома бомбами по центру Краматорська о 23:10, з використанням трьох ФАБ-250 з модулем УМПК, російські війська завдали удару по центральній частині міста. Станом на зараз відомо про дев'ятьох поранених. Всім постраждалим надається медична допомога", - йдеться у повідомленні міськради у Facebook.

Повідомляється, що всі відповідні служби та комунальні підприємства працюють над ліквідацією наслідків.

Раніше очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомляв про одного постраждалого.